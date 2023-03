Madagascar: Trail-Jeux des Iles - La détection se fera avec l'UTOP

C'est officiel ! La 14e édition de l'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) servira de test grandeur nature en vue des Jeux des Iles de l'océan Indien à Madagascar dans quelques mois. Le président Dominique Rajerison a officialisé hier à Ivandry, la collaboration entre la Fédération malgache d'athlétisme et l'association UTOP.

La détection des traileurs qui constitueront l'équipe nationale aura lieu les 12, 13 et 14 mai dans l'épreuve T-Rail de 35km. " Le trail court de 35km est parmi les disciplines des Jeux des îles. L'UTOP sera une meilleure occasion pour savoir qui pourrait constituer l'équipe nationale ", a glissé le président. En effet, la FMA et l'UTOP ont signé une double convention car mis à part le Championnat national de trail court, le championnat de Madagascar du Semi-trail de 70 km aura également lieu pendant cette course nature la plus prestigieuse de la Grande Ile.

Dénommé MCB Semi-trail, les champions dans les deux catégories à savoir homme et dame participeront à une course internationale sur l'Île Maurice. Les favoris de cette discipline seront donc gâtés à l'occasion de ces deux grandes courses. Ceux qui souhaitent participer auront jusqu'au 9 avril pour s'inscrire.

Pour rappel, sept différentes épreuves sont au menu de cette édition auxquelles plus de mille coureurs sont attendus. Ce week-end dernier, l'équipe de l'UTOP a terminé le balisage entre PC2 Sahalemaka et PC4 Ermitage Mantasoa. L'association dirigée par le président Rivo Andriamanalina recrute des spécialistes en événementiel pour cette édition haut en couleur et des coureurs qui ne vont pas courir cette année mais qui sont prêts à renforcer la direction de course.