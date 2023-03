Algérie: Goudjil reçoit le chef du bureau politique du Mouvement palestinien 'Hamas'

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, mercredi à Alger, une délégation du Mouvement palestinien "Hamas", conduite par M. Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement, a indiqué un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

La rencontre était l'occasion pour échanger sur les derniers développements de la cause palestinienne, et réaffirmer la position ferme et inconditionnelle de l'Algérie en soutien à la cause juste du peuple palestinien dans sa résistance contre l'occupation sioniste abjecte, précise le communiqué.

A cette occasion, M. Haniyeh a passé en revue les derniers développements de la situation dans les territoires occupés, et salué les positions de l'Algérie et les efforts de ses dirigeants, exprimant la fierté des Palestiniens du soutien apporté à leur cause et de l'accord de réconciliation parrainé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a veillé à rassembler les rangs des Palestiniens et à mettre fin aux désaccords entre les frères, en vue de focaliser les efforts sur le recouvrement du droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale, ajoute la même source.

Dans ce sillage, le chef du bureau politique du Hamas a réaffirmé "l'attachement de son mouvement à l'accord d'Alger", soulignant que "la résistance unifier le peuple sur le terrain, et éveille sa conscience qui lui permet de barrer la route à toutes tentatives visant à briser la résistance et la révolution palestinienne".

Il a appelé, dans ce sillage, à "la construction d'un front national" face au gouvernement de l'entité sioniste et ses politiques, affirmant "la détermination du Mouvement et sa conviction quant à l'impérative mise en oeuvre de l'accord d'Alger par la mise en place d'une feuille de route à cet effet".

Pour sa part, M. Goudjil a réaffirmé "la place de la Palestine dans le coeur de tout Algérien et la centralité de la cause palestinienne dans les politiques de l'Etat algérien". "Une position indéfectible jusqu'à l'établissement de l'Etat de Palestine ayant Al Qods pour capitale conformément à la légalité internationale et à l'initiative arabe de paix", estime-t-il.

Le président du Conseil de la nation a souligné, par la même, l'importance de l'accord de réconciliation signé à Alger à l'initiative du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, appelant à "l'application scrupuleuse de ses dispositions".

Rappelant l'importance que revêt le consensus dans la lutte contre l'occupation, la priorité devant être accordée à l'unité nationale étant un choix stratégique dans toutes les causes de libération à travers le monde, en tête desquelles la Glorieuse Révolution du 1e novembre.