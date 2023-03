Algérie: Oran - Mise en exergue de l'importance d'ancrer chez les jeunes l'esprit d'appartenance à la glorieuse guerre de libération nationale

ORAN — Les participants à une conférence sur l'histoire, organisée mercredi au musée du moujahid d'Oran, ont souligné l'importance d'ancrer, chez les jeunes, l'esprit d'appartenance à la guerre de libération nationale et de construre des passerelles de communication entre la génération de la glorieuse révolution et la génération actuelle.

Le secrétaire général de l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et de la transmission du message des martyrs, Abdelkrim Khadri a indiqué, lors de cette rencontre abordant le thème "L'esprit d'appartenance à la guerre de libération chez les jeunes et son rôle dans l'adhésion au développement", que l'histoire et la mémoire nationales, dénominateur commun entre tous les citoyens, sont une immunité pour la jeunesse et la société contre tout intrus à cette dernière.

Le même intervenant a également souligné l'importance d'ancrer les valeurs et l'esprit d'appartenance à la glorieuse guerre de libération chez les jeunes, ressource humaine de l'Algérie qui contribuera, avec les institutions locales, au développement du pays.

Pour sa part, Pr Hassam Soraya du département d'histoire et d'archéologie de l'Université d'Oran 1 Ahmed-Benbella a focalisé sa conférence, intitulée "Le rôle de l'appartenance à la patrie pour protéger la jeunesse et la nation algérienne" sur les moyens de renforcer cette appartenance et consolider le patriotisme chez les jeunes, ainsi que le rôle de la famille et de l'école dans l'insufflation de l'esprit de patriotisme pour préserver la mémoire et le patrimoine culturel national.

Pr Bouzeboudja Samira, spécialiste en histoire contemporaine de l'Algérie de la même université a situé le rôle de l'étude de l'histoire contemporaine de l'Algérie dans la consolidation du patriotisme et du civisme en simplifiant l'enseignement de cette matière aux jeunes, en intensifiant les séminaires et colloques et en organisant des visites aux musées, aux domiciles de chouhada et de moudjahidine et aux centres de torture du colonisateur français.

Cette conférence, organisée sous l'égide du ministre des Moudjahidine et Ayants droit et du wali d'Oran, s'inscrit dans le cadre du programme établi par l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyrs, à l'occasion de la Fête de la Victoire (19 mars) coïncidant avec le 60e anniversaire de l'indépendance.