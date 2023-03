Algérie: ENAGEO - Lancement de deux projets de développement de la recherche et de l'exploration des bassins pétroliers

ORAN — L'Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) a lancé, en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, deux projets de recherche sur le développement des travaux dans les bassins pétroliers et gaziers, a t-on appris, mercredi à Oran, auprès de cette société des services pétroliers et parapétroliers, une filiale de Sonatrach.

Le directeur adjoint du développement et de la conception, Badreddine Bouayad a indiqué, à l'APS en marge du 7e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz, au terme de leurs travaux mercredi, que l'ENAGEO a lancé, récemment, un projet de recherche du programme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec l'université des sciences et de la technologie "Houari Boumédiène" et une filiale du groupe Sonatrach pour la recherche et le développement, comprenant le développement de la recherche et l'exploration dans les bassins pétroliers et gaziers.

Elle a lancé aussi un deuxième projet de recherche, en partenariat avec une filiale du groupe Sonatrach pour la recherche et le développement et un centre de recherche pour trouver de nouvelles techniques d'étude du sol et des couches terrestres dans les bassins pétroliers, a fait savoir le même responsable.

Ces recherches qui sont menées de pair avec des organismes scientifiques et de recherche visent à rechercher des solutions techniques et des modes d'organisation de travail pour traiter les dysfonctionnements auxquels peuvent être confrontés les travailleurs dans le domaine de la recherche et de la prospection et développer les méthodes qui existent actuellement afin de gagner du temps et réduire les coûts, a-t-il souligné.

M.Bouayad a fait savoir que des cadres et ingénieurs de la l'ENAGEO travaillant depuis plusieurs années dans le domaine de la recherche et du développement ont obtenu, depuis 2009, six brevets d'invention internationaux actuellement utilisés par les ingénieurs du groupe Sonatrach en travaux de recherche et d'exploration minière dans les bassins pétroliers et gaziers et ont contribué, dans cette chaine de valeur, à réduire le temps et les charges d'exploitation.

L'ENAGEO a lancé, dernièrement, un nouveau programme d'appui à la recherche scientifique et à la coopération pédagogique avec les universités des sciences et de la technologie "Houari Boumediene" et "Mohamed Bouguerra" de Boumerdes, "Kasdi Merbah" d'Ouargla et "Ahmed Draia" d'Adrar, pour acquérir gratuitement les nouvelles techniques contenues dans les brevets d'invention et former les enseignants pour les enseigner aux étudiants.