Algérie: Achèvement de la mise en place des mécanismes de mise en oeuvre des recommandations des assises nationales de la protection de l'enfance

BOUMERDES — La déléguée nationale à la protection de l'enfance, Mme Meriem Cherfi a annoncé, mercredi à Boumerdes, l'achèvement, hier mardi, des travaux de mise en place des mécanismes de mise en oeuvre des recommandations des assises nationales de la protection de l'enfance, organisées les 19 et 20 décembre 2022.

"La commission en charge de la mise en place des mécanismes de mise en oeuvre des recommandations des assises nationales organisées en décembre dernier par la Délégation nationale, sous le parrainage du Premier ministre, a achevé ses travaux, hier mardi ", a déclaré, à l'APS, Mme Meriem Cherfi, en marge de l'inauguration de classes d'enseignement au Centre psycho-social, citadelle de l'enfance de Zemmouri (Est).

Elle a ajouté que la "mise en place de ces mécanismes a nécessité plusieurs rencontres avec tous les secteurs et organismes nationaux concernés par le monde de l'enfance, en plus des acteurs de la société civile et les corps de sécurité". "Il est question d'être au service de l'enfance en Algérie, d'une manière à promouvoir leurs droits et créer davantage de mécanismes pour les protéger et leur assurer une bonne prise en charge", a-t-elle souligné.

La déléguée nationale à la protection et à la promotion de l'enfance a, par ailleurs, affirmé le "soutien" de son organisme aux "initiatives de la société civile dans le domaine de la prise en charge des enfants en Algérie", notant que le "travail de ces associations est complémentaire aux efforts de l'Etat, et qu'une action est en cours pour intégrer le réseau de la société civile en vue de consolider les droits de l'enfant en Algérie."

Elle a annoncé la programmation, à cet effet, de sessions de formation, durant l'année en cours, axées sur la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques, les enfants autistes et autres.

Par ailleurs, Mme Cherfi a souligné l'"importance" de la plate-forme numérique lancée par la Délégation en matière de communication entre son organisme et les acteurs de la société civile, pour assurer la protection et la prise en charge de l'enfance en Algérie, mais aussi pour faire la promotion des activités visant la protection des enfants, tout en servant d'espace de consultation et de signalement de toute atteinte aux droits de l'enfant.

Durant cette visite au Centre psycho-social, citadelle de l'enfance de Zemmouri, Mme Cherfi était accompagnée de l'ambassadrice de la République de Turquie en Algérie, Mme Mahinur ?zdemir G?kta?.

L'opportunité a donné lieu à l'inauguration de trois nouvelles classes d'enseignement, au moment où la structure a, également, bénéficié d'opérations de réhabilitation réalisées par l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA).

La cérémonie a été, également, marquée par la présence du président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche, en charge de ce centre de Zemmouri, Mustapha Khayati, aux côtés des autorités locales et de représentants de la société civile.

Ouvert en 2004, ce centre compte huit (8) classes dédiées au cycle préparatoire. Il assure la prise en charge de près de 300 enfants (dont des orphelins) âgés de 4 ans et demi à 5 ans.