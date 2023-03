Algérie: Baddari reçoit l'ambassadrice américaine en Algérie

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a reçu, mercredi, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a abordé les voies et moyens de renforcement et de développement des relations de coopération en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de développement

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a reçu, mercredi, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a abordé les voies et moyens de renforcement et de développement des relations de coopération en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de développement technologique, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Baddari a exprimé "la volonté de la partie algérienne d'approfondir cette coopération par la création d'un campus de l'université américaine en Algérie", précise la même source.

Soulignant l'importance "d'accélérer la signature de conventions de jumelage entre les établissements universitaires algériens et leurs homologues américains" en vue d'intensifier les relations de coopération bénéfique et fructueuse entre les parties, le ministre a appelé à "encourager la mobilité des enseignants, des chercheurs et des doctorants entre les deux pays".

L'ambassadrice américaine a indiqué que les espaces américains au niveau de certaines universités algériennes sont dédiés à l'enseignement de la langue anglaise. M. Baddari a jugé, à ce propos, important "d'élargir leurs activités pour inclure un plus grand nombre d'enseignants algériens".

Les deux parties ont appelé à "élaborer des programmes et des projets de recherche en commun et organiser des manifestations et des rencontres scientifiques de haut niveau entre les académiciens des deux pays, insistant sur l'impératif de participer en force à la conférence prévue à la fin du mois d'avril à l'université d'Oran.

Le ministre a également fait part de "la volonté de la partie algérienne d'envoyer des missions estudiantines aux universités américaines pour s'enquérir de l'expérience américaine en matière de start-up".