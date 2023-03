Nigeria: Osimhen croit que Naples peut remporter la Ligue des Champions

Victor Osimhen croit que Naples peut remporter la Ligue des champions de l'UEFA cette saison, après avoir permis à l'équipe italienne de filer en quarts de finale du tournoi européen.

Osimhen a marqué un énorme doublé mercredi soir contre l'Eintracht Francfort lors d'une victoire 3-0 en Italie. C'était les 3e et 4e buts de l'attaquant de 24 ans cette saison en Ligue des champions.

" Ça fait du bien, c'est incroyable, c'est une énorme victoire. Félicitations à l'équipe pour la performance de toute l'équipe. Nous voulons continuer comme ça jusqu'au prochain tour et nous sommes prêts pour cela. Le premier but, je connais Politano. Et quand il arrivera sur son pied droit, il essaiera de mettre le ballon dans la surface. Nous nous sommes entraînés pour cela. Donc j'ai dû anticiper pour cette balle. ", a déclaré la star nigériane au micro de BT Sport.

Derrière, Piotr Zielinski a clôturé le festival des Italiens avec un but sur penalty à la 64e, Osimhen ayant laissé passé l'occasion de signer un triplé comme à de nombreuses fois avec Naples.

" Sur le penalty, Zielinski a demandé s'il pouvait l'encaisser et j'ai dit bien sûr. Je suis un joueur d'équipe, peu importe qui marque, tant que l'équipe réussit. C'est la chose la plus importante. C'est bien d'avoir cette mentalité de la part de l'équipe et je suis content de cette victoire. ", a confié l'attaquant vedette des Partenopei.

Mercredi soir, Osimhen est devenu le premier Nigérian à marquer deux buts lors d'un match à élimination directe en LDC. Cela envoie les Partenopei en quart de finale pour la première fois de leur histoire. Alors qu'on a demandé au buteur de Naples s'il espère affronter Chelsea ou Manchester City en quart de finale, voici sa réponse.

" Ça va être un match énorme, ça va être génial. On va bien aussi, on est top club, ça va être bien d'avoir un match nul avec un très bon club. Nous sommes prêts pour cela, nous sommes prêts pour n'importe quelle grande équipe. Je pense que tout est possible, nous avons l'équipe pour réaliser ce rêve. Bien sûr, nous procédons étape par étape et voyons ce qui se passe. ", a terminé la star nigériane.