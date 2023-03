Sénégal: "Xëyu ndaw ñi" - Macky Sall réclame un bilan du programme

Présidant le Conseil des ministres hier, mercredi 15 mars, le Chef de l'Etat a demandé "au Premier Ministre de présenter avec les ministres concernés le bilan exhaustif du programme XËYU NDAW ÑI, en termes de recrutements spéciaux réalisés, de formations (3FPT) effectuées, de financements DER/FJ accordés et de contrats signés dans le cadre de la Convention Nationale Etat- Employeurs (CNEE)". Ce, après deux années de déploiement au plan national.

Selon le communiqué, le Président de la République a également indiqué au "Ministre de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi, l'importance de développer, en relation avec le Ministre du Travail et le Patronat, les contrats relevant de la Convention Nationale Etat- Employeurs, afin d'accélérer l'insertion progressive des jeunes diplômés dans le secteur privé ou dans certaines entreprises publiques indiquées".

Il n'a pas manqué de demander "au Premier Ministre de capitaliser les résultats du programme XËYU NDAW ÑI, dans une dynamique de proximité, d'équité (avec la correction territoriale) et d'élargissement vers de nouvelles cibles jeunes dans les départements et communes".

En effet, la question de l'employabilité des jeunes continue de préoccuper le Chef de l'Etat. C'est pourquoi, "il a exhorté le Gouvernement à accorder une attention permanente au renforcement de l'employabilité des jeunes et à leur insertion, notamment, par l'entreprenariat et le volontariat dans des secteurs bien identifiés".

Il a ainsi requis "l'application intégrale de la loi sur le volontariat et l'amplification des interventions du Service civique national" et invité "le Ministre de la Jeunesse à engager, sous la supervision du Premier Ministre, la tenue, d'ici fin avril 2023, de concertations impliquant l'ensemble des acteurs et visant entre autres, le renouveau de la vie associative ; l'accélération de l'édification des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté et la préfiguration de leur système de gouvernance en responsabilisant les jeunes sous l'encadrement des services de l'Etat ; la mise en oeuvre adaptée du PSE/Jeunesse (avec des déclinaisons territoriales) conforme à nos valeurs, aux enjeux socio-économiques actuelles et aux aspirations légitimes des jeunes du Sénégal dans un monde en mutation".