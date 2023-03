Ile Maurice: Tony Apollon - 'J'espère que les cartes de pêche ne sont pas pour les agents politiques'

interview

Ils seraient presque 2 000 pêcheurs qui attendent depuis des années afin d'obtenir une carte professionnelle. En vain. Et ils sont pour dire le moins étonnés que le ministère décide d'organiser deux journées portes ouvertes et d'octroyer ce précieux sésame.

Le communiqué du ministère de la Pêche annonçant l'inscription des pêcheurs pour la distribution de 1 000 cartes professionnelles vous surprend. Pourquoi ?

D'abord, j'insiste. Je ne suis pas contre l'octroi de cartes professionnelles, mais il y a des questions sans réponses et des craintes. Presque 2 000 pêcheurs attendent depuis plusieurs années d'obtenir une carte professionnelle. Il y en a même qui attendent depuis dix ans. Il faut leur accorder la carte professionnelle au lieu d'organiser deux journées portes ouvertes et d'inviter tout le monde à venir s'inscrire. Il y aura entre 5 000 et 7 000 personnes qui vont s'inscrire, dont de faux pêcheurs. De plus, ce sera une façon de retenir ces postulants en otage pour les élections générales qui approchent. Les procédures pour obtenir cette fameuse carte durent plusieurs mois, pour ne pas dire une année, voire plus. Rien que pour avoir cette carte, les postulants seront dans l'obligation d'agir comme des agents politiques et ils seront obligés de voter pour le gouvernement sortant. Donc, pour moi, c'est clair que c'est un bribe électoral. En tout cas, j'espère que ceux qui vont postuler seront de vrais pêcheurs.

Voulez-vous dire qu'il y a un risque de magouilles ?

Je ne serai pas surpris que des agents politiques proches du gouvernement postulent alors qu'ils ne sont pas des pêcheurs. Avezvous vu le ministère du Tourisme faire une journée portes ouvertes pour octroyer des permis ou le ministère du Transport faire un tel exercice pour les licences de taxis ? Je suis étonné. Quand le ministère de la Pêche avait offert une retraite aux pêcheurs, j'avais dit que le gouvernement ne peut pas payer Rs 52 000 à ceux qui ont fait dix ans comme pêcheurs et offrir le même montant à ceux ayant passé 40 ou 50 ans en mer. Le ministère avait dit qu'il n'avait pas d'argent. Étonnant que maintenant il a des sous pour 1 000 nouveaux pêcheurs. Encore une fois, c'est un appât pour les élections générales.

Le ministère de la Pêche rappelle qu'il fallait mettre de l'ordre dans ce secteur car des personnes très âgées ou ayant perdu leur mobilité étaient détentrices d'une carte de pêche...

Oui, il fallait mettre de l'ordre, mais, en retour, il ne faut pas distribuer des cartes de pêcheurs aux agents politiques. Je connais un chauffeur de taxi et un maçon qui détiennent cette carte tandis que les vrais pêcheurs attendent toujours. J'espère que le ministère publiera les noms de ceux qui ont eu une carte de pêche. Je le redis. Je ne suis pas contre l'octroi de cette carte, mais elle doit être réservée aux vrais pêcheurs.

Un des critères pour postuler, c'est d'avoir une lettre de recommandation signée par deux pêcheurs enregistrés. Ce sont des pêcheurs qui vont parrainer leurs collègues...

Tout le monde sait comment cela se passe à Maurice. Il n'est pas difficile d'avoir cette lettre. Avez-vous vu les autres critères ? Il faut avoir un certificat de caractère. La plupart des pêcheurs sont des personnes qui n'arrivent pas à trouver un travail ailleurs. Ils se tournent alors vers la pêche pour gagner dignement et honnêtement leur vie. Maintenant, le ministère leur réclame un certificat de moralité. Est-ce qu'ils vont agresser ou voler les poissons qui sont dans la mer ? Il leur demande leur carte de vaccin contre le Covid-19 également. C'est aberrant. Estce que les pêcheurs vont transmettre le Covid-19 aux poissons ? C'est une discrimination envers cette catégorie de Mauriciens.

Quels sont les avantages que procure une carte de pêcheur ?

Ils sont reconnus comme des pêcheurs par le ministre et ils touchent une allocation de Rs 575 chaque jour de mauvais temps. Ils peuvent acheter des moteurs hors taxes. Ils bénéficient aussi d'une allocation pour l'achat d'équipements de pêche. Leurs enfants reçoivent des bourses d'étude - un autre problème, j'en parlerai en temps et lieu.