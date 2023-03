Sénégal: Attaque des FDS contre les journalistes - La CJRS exprime son indignation

Des journalistes ont été la cible de jets de grenades lacrymogènes ce matin, à la Cité Keur Gorgui par les agents des forces de l'ordre. Des actes fortement condamnés par la convention des jeunes reporters du Sénégal. La CRJS invite le ministre de l'intérieur à mettre un terme à ces dérives.

Dans un communiqué, la convention des jeunes reporters du Sénégal s'indigne du comportement des forces de défense et de sécurité qui ont jeté des grenades lacrymogènes contre les professionnels des médias, présents à la Cité Keur Gorgui "

Selon, le CJRS " Ces attaques visées contre les reporters constituent une atteinte à la liberté de presse et au droit du peuple sénégalais à être l'informé juste et vrai. Nous condamnons ces actes de la manière la plus ferme et invitons le ministre de l'intérieur à mettre un terme à ces dérives. "

De même, " la CJRS invite tous les reporters à la prudence et à veiller, d'abord et avant tout, à leur propre sécurité. Ace ceux qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions, nous souhaitons un prompt rétablissement et témoignons toute notre solidarité ", a appelé dans le communiqué du bureau exécutif de la CJRS.

Cependant, " Nous rappelons que 500 Gilets ont été mis à la disposition des rédactions à la veille des élections législatives par la CJRS pour une meilleure protection des professionnels des médias sur le terrain. Une formation est également prévue pour assurer la sécurité des reporters sur le terrain ", précisent Magui Maram Ndiaye et Cie.

Pour rappel, dans le cadre de leur travail, des journalistes se sont rendus ce matin, à la Cité Keur Gorgui, pour une couverture chez le leader de Pastef, Ousmane Sonko, à qui le domicile a été barricadé par les forces de sécurité et de défense.