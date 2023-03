Congo-Kinshasa: Kindu - La CENI promet une solution aux détenteurs des cartes d'électeur qui se détériorent avant la fin de l'opération

Le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Maniema, Emilie Dimoke a promis, mercredi 15 mars, une solution aux détenteurs des cartes d'électeur qui se détériorent avant la fin de l'opération d'enrôlement.

A Radio Okapi, il a assuré avoir reçu l'aval de sa hiérarchie de prélever les numéros de série de ces cartes mais également de leurs imprimantes :

" Nous avons reçu des requérants avec des cartes illisibles là où il n'y a plus d'identités, la photo n'en parlons même pas et cette situation nous préoccupe d'avantage et nous avons adressé nos rapports au niveau de la hiérarchie au niveau de Kinshasa et il nous a été demandé de prélever les numéros série des cartes qui posent des problèmes, mais aussi des imprimantes qui impriment. Bon, je me réserve pour dire quoi que ce soit à ce sujet, nous espérons qu'ils obtiendront gain de cause ".

Emilie Dimoke a également affirmé avoir entamé la phase d'investigation pour savoir la cause de la détérioration de ces cartes.

Il a par ailleurs salué la poursuite, sans incidents majeurs, des opérations d'enrôlement au Maniema et promet de satisfaire tous les requérants.

" Comme vous le remarquer, nous avons des rapports de partout dans nos antennes il y a engouement au niveau des centres d'inscriptions et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir satisfaire tous les requérants ", a conclu le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Maniema.