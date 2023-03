Angola: Le Conseil de la Magistrature conteste des perquisitions du PGR

Luanda — Le Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire (CSMJ) a jugé, mercredi, "illégales" les perquisitions effectuées par le Bureau du Procureur Général de la République(PGR) au siège de la Cour suprême (TS) et du CSMJ.

S'adressant à la presse, la porte-parole du CSMJ, Correia Bartolomeu, a dit que l'institution avait pris connaissance des diligences, perquisitions et saisies effectuées au TS et au CSMJ, ordonnées par le Ministère Public, qui n'ont pas observé "les formalités légales".

A la base des perquisitions se trouvent des plaintes publiées dans la presse et sur les réseaux sociaux, concernant l'éventuelle implication du juge-président du TS et du CSMJ, Joël Leonardo, dans des faits de corruption et de trafic d'influence.

Les 10 et 13 mars, le PGR a lancé des perquisitions et des saisies au siège du TS et du CSMJ, qui a déjà créé une commission de travail pour analyser le dossier.

Pour le porte-parole Correia Bartolomeu, qui s'exprimait en marge d'une session plénière de cet organe, les mêmes démarches ont abouti à la pose de scellés dans différents compartiments du TS et du CSMJ.

Selon la source, "le sous-procureur qui a ordonné l'acte n'a pas la compétence pour le faire", prévenant qu'il faudrait que ce soit le Procureur de la République, exclusivement, pour ordonner ou qui l'a remplacé.

" La loi ne permet pas que le procureur général de la République soit remplacé, lorsqu'il est absent, par un sous-procureur ", a-t-il soutenu, soulignant qu'il y a eu " non-respect des formalités prévues par la loi et qui doivent être strictement respectées ".

Devant la gravité de l'acte, a-t-il poursuivi, le CSMJ a décidé de créer une commission de travail qui analyse le dossier et espère conclure le communiqué.

Selon lui, la loi prévoit qu'en cas d'acte susceptible de responsabilité disciplinaire ou pénale, les magistrats du Ministère Public et judiciaires reçoivent un rapport, avec information préalable au CSMJ.

Le porte-parole du CSMJ a affirmé en revanche que l'information selon laquelle le président de la Cour suprême, Joël Leonardo, est en fuite est fausse.

A l'occasion, Correia Bartolomeu a exprimé la disponibilité du CSMJ à obéir au "devoir de coopération avec toute institution, tant qu'il est établi dans la Constitution et dans la loi".