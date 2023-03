Angola: Des commissions de travail de l'AN approuvent l'envoi d'un contingent militaire en RDC

Luanda — Le rapport d'opinion conjointe et le projet de résolution sur l'envoi d'un contingent militaire angolais en République démocratique du Congo, dans le cadre de la Force de maintien de la paix, ont été approuvés mercredi, notamment, par l'Assemblée nationale.

Les documents ont été approuvés avec 31 votes favorables, aucun contre et aucune abstention par les députés de la 1ère (Affaires constitutionnelles et juridiques), 2e (Sécurité, Ordre intérieur, Anciens combattants et vétérans de la Patrie) et 3e (Relations extérieures, Coopération internationale et Communautés angolaises à l'étranger) commissions de l'Assemblée nationale (AN), sans discussions majeures.

La Demande d'autorisation du Président de la République pour l'envoi d'un contingent des Forces armées angolaises (FAA) de la composante d'opérations de maintien de la paix vise à assurer le processus de cantonnement des forces militaires du M23, dans l'Est de la RDC.

S'exprimant lors de la séance, le ministre d'État et chef de la maison militaire du président de la République, Francisco Pereira Furtado, a déclaré que ce besoin découle du fait que les forces armées de la RDC et le M23 sont belligérants, revenant au mécanisme de médiation la sécurité et la stabilité des zones de cantonnement.

De manière générale, l'objectif de la mission angolaise sera d'adopter le plan général conjoint de résolution de la crise à l'Est de la RDC, d'accélérer la mise en oeuvre effective de la feuille de route de Luanda, en coordination avec le processus de Nairobi, pour la promotion de la sécurité dans la région orientale de la RDC et la normalisation des relations politiques et diplomatiques avec la République du Rwanda.

Le contingent angolais, qui, selon les commissions de travail, devrait rester dans ce pays pendant 12 mois, sera composé d'un bataillon des FAA et de ses composantes respectives, ainsi que de moyens financiers estimés à 11 266 millions 872 000 kwanzas, qui seront financés dans le cadre du budget du secteur de Défense et Sécurité.