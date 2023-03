Angola: Le gouvernement salue la bravoure des Angolais dans la lutte de libération nationale

Uige — Le gouvernement salue la bravoure des Angolais dans la lutte de libération nationale Uíge (Angola) - Le secrétaire d'État à la Défense nationale, José Maria de Lima, a salué, mercredi, dans la province d'Uíge, la bravoure et l'héroïsme des anciens combattants et vétérans du pays dans la lutte de libération nationale.

S'exprimant lors de l'acte allusif au 15 mars, journée de l'expansion de la lutte armée pour la libération nationale, José Maria de Lima a souligné la détermination des Angolais dans la lutte pour la libération nationale, qui a abouti à la conquête de l'indépendance nationale, le 11 Novembre à partir de 1975.

Le responsable, qui a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, dans la ville de Uíge, a également reconnu le courage et la détermination des anciens combattants et vétérans de la patrie, qui ont ouvert la voie à la paix, à la démocratie et à la Union des Angolais.

Pour cette raison, il a appelé la société angolaise à continuer à préserver la paix et l'indépendance nationale, "des conquêtes qui aident à la reconstruction et au développement du pays".

Le secrétaire d'État a défendu la création de davantage de politiques de soutien aux anciens combattants et vétérans de la patrie et à leurs familles.

Le représentant de la Fédération des anciens combattants et vétérans du pays, Pascoal António da Costa, a réaffirmé la constitution de représentations provinciales au niveau national, pour un meilleur contrôle des anciens combattants.

À son tour, la vice-gouverneure pour le secteur politique, social et économique de Uíge, Helena Pereira, a également reconnu la contribution des patriotes angolais dans la lutte de libération de l'Angola.

Sous la devise " Allumez la flamme du 15 mars autour de la paix, de la réconciliation nationale et de la démocratie ", l'acte a réuni des membres du gouvernement, des autorités traditionnelles et religieuses, du personnel des forces armées angolaises, de la police nationale et de la population en général.