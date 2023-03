Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise à Nouakchott une exposition des produits palestiniens

Nouakchott — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé une exposition des produits palestiniens de la ville d'Al-Qods, en marge de de la première édition du Forum d'investissement conjoint entre la Mauritanie et l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) dont les travaux se sont ouverts mercredi à Nouakchott.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui, a indiqué que l'organisation de cette exposition s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par l'Agence pour soutenir le secteur du commerce à Al-Qods, à travers la plateforme "DLALA Marketstore" pour la commercialisation électronique des produits palestiniens.

La mise en place de cette plateforme intervient conformément aux Hautes Instructions de de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, consistant à réaliser des projets concrets ayant un impact positif sur les habitants et les instituons de la cité sainte.

La plateforme a déjà entamé la commercialisation de plus de 50 produits, notamment des vêtements, des bijoux, des accessoires, de la poterie et de certains produits à caractère solidaire tels que les cosmétiques et le savon, relevant des activités financées dans le cadre du programme "Initiatives civiles pour un programme de développement humain à Al-Qods", qui vise à soutenir les associations de femmes et de jeunes d'Al-Qods.

L'Agence met cette plateforme à la disposition des organismes, institutions et associations artisanales de la ville d'Al-Qods pour commercialiser leurs produits, dans un cadre solidaire.

Cette plateforme est à même de rapprocher les produits des artisans de la ville des marchés arabes et internationaux en leur donnant la possibilité de se faire connaître et d'être exposé de manière optimale, à la portée des consommateurs et d'acheteurs, individuels ou par groupe, souligne l'Agence.

En vue d'encourager les organismes, les institutions et les associations, l'Agence met à disposition les capacités programmées dans le cadre du programme "Initiatives civiles pour un programme de développement humain durable à Al-Qods" pour renforcer les compétences des producteurs, développer et améliorer la qualité de la production en vue d'accroître sa compétitivité sur les marchés intérieurs et extérieurs.

Depuis sa création en 1998, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif oeuvre constamment, conformément aux Hautes Directives Royales, à préserver l'identité d'Al-Qods et améliorer les conditions de vie de ses habitants, à travers un travail de terrain permanent.