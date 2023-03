Afrique: Sénégal - Le banquier Malèye Faye DG BDK devient le nouveau patron du Groupe.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce jeudi 16 mars 2023, le Conseil d'Administration du Groupe BDK (Banque de Dakar) a approuvé hier mercredi 15 mars 2023 la nomination de Monsieur Malèye FAYE comme nouveau Directeur Général du Groupe. Une consécration pour ce " performer " banquier sénégalais qui dirige depuis 2020 la BDK après avoir quitté la Banque d'Abidjan où il officiait comme Directeur Général. Lauréat Meilleur Manager 2021 aux Cauris d'Or, le banquier Malèye FAYE est un As du secteur bancaire dans la zone UEMOA.

En 2015, Confidentiel Afrique révélait en exclusivité sa nomination à la tête de la filiale ivoirienne BDA. Deux ans plus tard, il atterrit sur la place financière de Dakar comme nouveau patron de BDK. Le Groupe BDK est présent actuellement dans quatre pays à travers : - deux filiales Banques : la Banque de Dakar (BDK) au Sénégal et la Banque d'Abidjan (BDA) en Côte-d'Ivoire - trois filiales dans la méso-finance : Crédit-Kash Sénégal, Guinée et Mali.

Malèye FAYE accumule 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire et financier. Il est un homme du sérail financier, réputé aussi homme des grands challenges, il est notamment un expert du risque de crédit à travers son parcours dans plusieurs établissements bancaires au Sénégal. Il a occupé au sein de la Banque de Dakar successivement les fonctions de Directeur des risques, Directeur Général adjoint avant d'être promu Directeur Général de Banque d'Abidjan.

C'est en 2020 qu'il est revenu à BDK pour occuper le poste de Directeur Général jusqu'à nos jours. Maleye FAYE bénéficie d'une très bonne réputation de bon professionnel, rigoureux et fiable. Sous son magistère, la Banque de Dakar ne cesse de progresser avec chaque année des performances records.

Photo: Malèye FAYE, promu nouveau Directeur Général du Groupe

Un groupe bancaire devenu liquide et performant

Les chiffres provisoires 2022 afficheraient un total bilan de plus de 350 Milliards FCFA et un résultat net record de plus de 5 Milliards dépassant de loin les objectifs. Il entretient une relation de confiance avec les dirigeants de la Holding BDK Financial Group et a démontré son engagement depuis sa création.

.