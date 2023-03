Gabon: Lastourville - Cinq présumés trafiquants d'ivoire interpellés

Le Gabon, considéré comme le dernier bastion des éléphants de forêt, avec en moindre mesure le Congo, est confronté à de nombreuses menaces qui entravent ses efforts pour protéger son environnement. Le pays a mis en place des textes législatifs et réglementaires pour la conservation de sa diversité biologique et bénéficie du soutien de partenaires tels que Conservation Justice.

Malgré cela, une ville de la province de l'Ogooué-Lolo, Lastourville, vient d'enregistrer un cas de trafic d'ivoire. Heureusement, les agents de la Direction Générale des Recherches (DGR) de l'antenne de l'Ogooué-Lolo et ceux de l'administration des Eaux et Forêts, appuyés par l'ONG Conservation Justice, ont réussi à mettre fin à cette transaction illégale.

Le 12 mars 2023, trois présumés trafiquants (M. Y A, M. K Y B et M. B Z S) ont été arrêtés par une équipe mixte de lutte contre la criminalité faunique en patrouille dans la ville de Lastourville. Ils ont été appréhendés avec le chauffeur (M. L Y J P) et un complice (M.M N G C). La fouille minutieuse du sac qu'ils transportaient a permis de découvrir quatre grosses pointes d'ivoire entières. Selon une source proche du dossier, les trafiquants auraient reconnu leur intention de vendre ces ivoires. Ils ont tous été placés en garde à vue en attendant la suite de la procédure.

Ils risquent une peine de prison de 10 ans et une amende égale au quintuple de la valeur marchande des pointes d'ivoire trouvées en leur possession, conformément aux articles 390 et 392 du nouveau code pénal.

Rappelons qu'avec la tenue du One Forest Summit à Libreville, le Gabon a été salué pour ses efforts en matière de conservation de ses forêts et de sa biodiversité. Le modèle de gestion durable des forêts du Gabon a été présenté comme un exemple pour d'autres pays africains et pour le monde entier. Le Gabon espère ainsi bénéficier d'appuis et de financements internationaux additionnels, notamment à travers les crédits carbone.

Conservation Justice contribue également aux efforts du Gabon en matière de conservation de ses forêts et de la faune qu'elles renferment depuis plus de 10 ans. L'ONG a par exemple aidé à l'arrestation de plus de 500 trafiquants de faune au Gabon, notamment grâce aux informations transmises aux autorités. La plupart ont été condamnés à des peines de prison dissuasives. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation forestière illégale, Conservation Justice a aussi contribué l'interpellation de plus de 300 personnes depuis 2012.