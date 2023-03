Algérie: Le DGSN visite le commandement de l'Etat-major des URS d'El Hamiz

ALGER — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Farid Bencheikh a effectué une visite de travail et d'inspection au siège du commandement de l'Etat-major des Unités républicaines de sécurité (URS) d'El Hamiz, accompagné de directeurs centraux et de hauts cadres de la direction, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lors de l'inspection, mercredi, des différentes structures du siège de l'Etat-major de la direction des URS, M. Bencheikh a procédé à la mise en service de la salle de tir et du champ de tir et s'est enquis de l'état de préparation des forces des unités républicaines de sécurité, des moyens adoptés dans les opérations de maintien de l'ordre, ainsi que des équipements modernes à l'instar du robot de reconnaissance et de déminage.

A cette occasion, le DGSN a présidé une rencontre d'orientation au profit des chefs, cadres et agents des Unités républicaines de sécurité, qu'il a félicités pour le "professionnalisme de leurs services dans la gestion des rendez-vous importants et grands évènements qu'abrite le pays", devenus "un modèle" opérationnel aux plans continental et international, tout en les exhortant "à redoubler d'efforts au service du pays et du citoyen".