Algérie: Le Médiateur de la République reçoit le SG de l'UNPA

ALGER — Le Médiateur de la République, Madjid Ammour, a reçu le Secrétaire général (SG) de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, avec lequel il a évoqué les préoccupations des agriculteurs et les entraves auxquelles ils se heurtent, a indiqué jeudi un communiqué de la Médiation de la République.

Lors de la rencontre tenue mercredi et ayant porté sur les préoccupations des agriculteurs et les entraves auxquelles ils se heurtent, le secrétaire général de l'UNPA a "salué les recommandations des Assises nationales de l'agriculture et les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour développer ce secteur stratégique", a précisé le communiqué.

Les deux parties ont "convenu de tenir des rencontres périodiques pour prendre en charge les préoccupations des agriculteurs et étudier toutes les propositions visant à promouvoir le secteur agricole", selon le communiqué.

Le secrétaire général de l'UNPA était accompagné d'une délégation comprenant les secrétaires nationaux Slimane Dribine (chargé du foncier agricole et de la protection des terres agricoles), Mohamed Ouagdi (chargé de la mise en valeur des terres sahariennes), Ahcen Kodmani (chargé de l'investissement et des fédérations), Khalfallah Mechri (chargé de l'administration et des finances) et Tabti Hamlaoui (chargé de la production végétale et de l'information), a conclu le communiqué.