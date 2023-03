Congo-Kinshasa: Les biens de la Finico SARL vendus aux enchères par la DGI

Devoir civique, le paiement des impôts par les sociétés oeuvrant en République Démocratique du Congo n'est pas souvent respecté après chaque échéance.

Ce comportement des contribuables constitue un manque à gagner pour le trésor public, qui perd d'importantes sommes d'argent pouvant servir positivement le pays. Avec le vent du changement et la prise conscience de l'actuelle équipe dirigeante de la Direction Générale des Impôts, avec sa tête le DG Muakadi, cette régie financière, dans sa section du Kongo Central,dans la ville de Mbanza-Ngungu, en collaboration avec la justice, a procédé à la vente aux enchères des biens de la société Finico SARL, pour une créance non recouvrée d'une valeur s'élevant à plus de deux cents millions de francs congolais.

Cette vente aux enchères est la première de son histoire dont vient de bénéficier la DGI. Cette vente a eu lieu non seulement en présence de la population mais également des juges et autorités provinciales. Ces biens meubles et électroménagers saisis et vendus par la justice l'ont été après avis de mis en recouvrement émis par le centre d'impôt synthétique de Kimpese, à la suite de l'exécution de l'ordonnance prise par le Tribunal de Grande Instance de Mbaza-Ngungu en date du 21 février 2023, en faveur de la Direction Général des Impôts.

Se confiant à la presse, Cécile Ntumba Muanza, présidente du Tribunal de Grande Instance de Mbaza-Ngungu, a fait savoir que cette vente, la première du genre, servira de leçon aux assujettis récalcitrants et rebelles, qui chercheront à se soustraire de leurs obligations fiscales, en ne payant pas les impôts.

Il faut préciser que cette mesure est exécutée conformément à la procédure légale, au terme duquel Finico SARL était redevable de la somme sus évoquée depuis le 15 septembre 2022. Malheureusement, quelques jours après, cette société, créée par trois Bangladais, avait subitement changé de dénomination pour se soustraire de ses obligations fiscales. Détenteur d'un faux numéro d'impôts, qui est Impôt : A2204263Q. Tricherie qui était rapidement dénichée par la DGI, comme l'a confirmé Elima Mukoko, inspecteur, chef de pool de la DGI-Kongo Central. Selon ce dernier, après avoir déniché cette pratique, il a fallu préparer une riposte à la hauteur des faits.

Cette vente, qui court jusqu'au mardi 20 mars prochain, supervisée par le greffier de justice, concerne trois magasins, deux sur l'avenue du Commerce et un sur la Nationale 1.