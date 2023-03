Congo-Brazzaville: Musique sacrée - La chorale Grâcias de la Corée du Sud éblouit des mélomanes congolais

La prestation scénique donnée par la chorale Grâcias de la Corée du Sud, en début de semaine à l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du deuxième module du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, s'inscrivait dans le cadre des conférences sur le " Changement des mentalités " organisées par le révérend pasteur Ock Soo Park, fondateur de l'organisation internationale de jeunesse "IYF".

Accueillant le révérend pasteur Ock Soo Park au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, haut lieu de mémoire voulu et conçu par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, afin de valoriser la culture du pays et de mettre ainsi en relief son histoire, la directrice générale de cet espace, Bélinda Ayessa, a déclaré de prime à bord : " La visite pastorale que par la bienveillance de Dieu vous accomplissez dans notre pays est un moment de grâce. Elle se situe dans la continuité de votre mission d'évangélisation débutée depuis maintenant cinquante ans. Soyez-en béni et comblé. Permettez-moi d'interpréter votre présence au Congo comme un signe à toutes celles et tous ceux qui oeuvrent à la construction d'une communion entre tous les hommes. Voilà pourquoi je suis pleine de reconnaissance envers le Très haut qui trace, jour après jour, les chemins de rencontre et d'édification des peuples ".

Elle a indiqué par la suite que le message accueilli de la présence du révérend pasteur Ock Soo Park est accompagné de l'annonce de la prestation de la Chorale Gracias. Choeur de joie et de grâce, cette chorale se propose de répandre l'espérance dans le coeur des hommes par l'écho des harmonies. Ce soir-là encore, a-t-elle dit, cette chorale a rempli sa mission avec le sentiment de reconnaissance qu'elle porte bien : Gracias !!! " Il ne me reste plus maintenant qu'à tourner mes yeux et mon coeur vers le Seigneur, pour le remercier et le louer de cette heureuse rencontre, et pour les bienfaits qui en découleront déjà, pour la fraternité entre les hommes. Aussi, je voudrais dire avec le psalmiste, dans sa langue originelle qui est aussi celle dont vous êtes les héritiers : "Célébrez le Seigneur, parce qu'il est bon, parce qu'éternelle est sa miséricorde. Que le dise Israël : il est bon, éternelle est sa miséricorde. Que le dise qui craint Dieu : éternelle est sa miséricorde" ", a conclu Belinda Ayessa, en se référant du Psaume 118 : 1,2,4.

Le bal musical a été ouvert par la brillante prestation d'Enzo (pianiste) accompagné du violoniste Rondi, à travers les interprétations du second mouvement de la sonate "Facile" de Mozart, et Pirates des Caraïbes. Puis s'en est suivie la montée sur la scène fantastiquement dressée de la Chorale Grâcias. Cette chorale sud-coréenne a brillamment interprété les chansons religieuses congolaises, à l'instar de "Libéré" ; "Je suis dans la joie" ; "Dieu mon puissant"... Les mélomanes qui ont rempli l'auditorium du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza ont étés très enthousiasmés non seulement de la prestation de la Chorale Grâcias, mais également de la manière dont ses choristes ont interprété avec brio les chansons religieuses congolaises.

Ce concert a pris fin par la prédication du révérend pasteur Ock Soo Park portant, entre autres, sur les passages bibliques ci-après : Lévitique 4 : 29 ; Lévitique 16 :21 ; Jean 1 : 29 " Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. " ...