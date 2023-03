Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - Coup d'envoi de la préparation technique des Léopards culturels

La salle Mongita du Théâtre national sert de cadre à la formation dispensée du 15 au 17 mars aux artistes congolais sélectionnés pour représenter le pays aux épreuves qu'il se prépare à tenir du 28 juillet au 6 août prochains à Kinshasa.

Démarré le 15 mars, l'atelier en cours dans la salle Mongita constitue une des phases préparatoires importantes des Léopards culturels. Il a pour but de les emmener à améliorer ou mieux affiner leur présentation personnelle. Le comité organisateur des présélections et de la participation culturelle de la République démocratique du Congo aux Jeux fait savoir que la préparation technique est organisée avec grand sérieux. Il s'emploie à leur fournir les connaissances utiles pour une communication optimale en public et avoir une bonne allure, la meilleure possible. Cela passe par la tenue d'un langage clair et compréhensible, une gestuelle et une posture adaptées mais aussi une apparence bien soignée.

Soulignons que la formation en cours est un préambule censé apprendre aux artistes un abécédaire auquel ils doivent se conformer. Ce, de sorte à s'imprégner de la meilleure attitude à tenir lors des grands événements culturels. Aussi, précédant la préparation technique proprement dite, a-t-elle en vue de les préparer " à s'exprimer correctement en public, y compris devant les médias, et à adopter un habillement, un maquillage les mieux adaptés au contexte des Jeux ".

Pour ce qui est de la gestuelle, il leur est recommandé de savoir coordonner leurs mouvements. Les conseils et astuces donnés ont l'avantage d'emmener chacun des Léopards culturels à pouvoir faire déjà bonne impression dès sa présentation. Le soin accordé à l'image est tenu pour un plus à ne pas négliger avant d'aborder les questions plus essentielles liées à l'habileté technique. A ce niveau donc, les notions fournies vont servir de manière générale à l'ensemble des Léopards.

Notons que le gros de la préparation technique, comme souligné au début du mois de février, va consister à affiner la technicité des artistes, quitte à stimuler au mieux leur créativité. Savoir que les Léopards seront coachés, accompagnés et non dirigés de manière spécifique selon leurs disciplines respectives. Le comité que coordonne Michel Ngongo Bisanga assure sur l'efficacité du travail mené jusqu'ici avec le concours des différents encadreurs techniques engagés dans la course pour les épreuves à venir. Il se targue donc de n'avoir " cesse de déployer les efforts pour doter les artistes et leurs encadreurs techniques des capacités devant leur permettre de remporter le plus grand nombre de médailles lors des IXes Jeux de la Francophonie ".