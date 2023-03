Afrique: RDC - La Ligue Ndaye Mutumbula, une compétition inédite en août !

Kinshassa s'apprête à abriter la première édition d'une compétition inédite de football de rue. Nommée Ligue Ndaye Mutumbula (LNM), elle est prévue dans la capitale congolaise du 11 au 13 août 2023.

C'est au cours d'une cérémonie organisée ce mercredi 15 mars que les couleurs de la compétition ont été annoncées. La ligue Ndaye Mutumbula est une compétition inclusive et inédite de football de rue qui réunira 10 équipes composées chacune de 12 joueurs amateurs ayant au moins 16 ans révolus dont un minimum d'un tiers de femmes. Cela en fera l'une des rares compétitions de football mixte dans le monde.

Les rencontres vont se jouer sur des sites événementiels conçus pour la circonstance. Ces infrastructures devront favoriser une grande proximité avec le public et contribuer à la valorisation de la culture urbaine congolaise.

"Avec plus de 100 000 équipes de quartier, Kinshasa est une ville qui respire le football. Parallèlement à cela Kinshasa est également une mégalopole de plus de 15 millions d'habitants dont la culture urbaine influence le monde. Nous le constatons dans des domaines tels que la musique ou la mode. C'est donc naturellement que cette ville devrait voir naître une Ligue de Sportainment qui allie à la fois le sport roi comme il est pratiqué massivement dans les rues et des divertissements qui permettent de créer un loisir sain et familial," explique Roger Musandji, le Commissaire de la Ligue Ndaye Mutumbula.

Hommage à Ndaye Mutumbula

La LNM porte le nom de la gloire zaïroise Ndaye Mulamba dit Ndaye Mutumbula, un hommage rendu au recordman du nombre de but en une édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Le Congolais avait inscrit 9 buts en 6 matchs lors de l'édition 1974 en Égypte. Un geste louable selon ses proches.

"Notre famille est émue et ravie de voir que l'héritage de notre père va se poursuivre. Grâce à la LNM, son nom et sa carrière seront présentés à une nouvelle génération en Afrique et dans la diaspora qui n'a pas connu ses exploits," confie Thierry Mulamba, représentant de la Famille Pierre Ndaye Mulamba.

La LNM ambitionne de devenir un incontournable de l'industrie du divertissement sportif en Afrique subsaharienne francophone.