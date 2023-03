Angola: Le Président angolais nomme de nouveaux responsables des chemins de fer de Luanda et de Moçâmedes

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé jeudi le Conseil d'administration du chemin de fer de Luanda, E.P, présidé par Manuel António Kanda Kanda.

Dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, João Lourenço a nommé les administrateurs Manuel João Lourenço (pour le domaine technique), Luzia Vanessa Correia da Costa Cravid (secteur financier) et Daniel João Quipaxe (non exécutif).

Plus tôt, par ordonnance, le Président João Lourenço a mis fin au mandat de l'ancien conseil d'administration du chemin de fer de Luanda, E.P., qui avait comme président Júlio Bango Joaquim.

Le même jour, le Chef de l'État angolais a limogé Daniel João Quipaxe du poste de président du conseil d'administration du chemin de fer de Moçâmedes, E.P.

João Lourenço a nommé António Coelho Fernandes da Cruz au poste de président du conseil d'administration du chemin de fer de Moçâmedes-EP.

Par ailleurs, le Président de la République a mis fin au mandat du conseil d'administration du port de Luanda, E.P., présidé par Alberto António Bengue, intégrant les administrateurs Willy Lucti Maio Guimarães (exécutif), Miguel Marcos Vidal Pipa (exécutif), Horácio José V. de Macedo Feijó (exécutif), Anibal António Vuma (exécutif), Justino José Fernandes (non exécutif) et João de Oliveira Barradas (non exécutif).

João Lourenço a ainsi nommé Alberto António Bengue, en tant que président du conseil d'administration du port de Luanda, et les administrateurs Willy Lucti Maio Guimarães (exécutif), Aníbal António Vuma (exécutif), João Gaspar de Sousa Fernandes (exécutif), Pedro Valentim Dozi (exécutif), Mário Miguel Domingues (non exécutif) et Manuel Augusto César Ferreira (non exécutif).

Le président a également nommé António Capewa Caliangula pour rejoindre le conseil d'administration du port de Lobito, E.P, en tant qu'administrateur non exécutif.