Sénégal: Souveraineté alimentaire - Le Chef de l'Etat presse son Gouvernement

La question de la souveraineté alimentaire, à travers le renforcement des programmes agricoles, a été au menu du Conseil des ministres d'hier, mercredi 15 mars. Selon le communiqué, "le Chef de l'Etat a indiqué au Gouvernement, l'impératif de consolider les bases durables de la souveraineté alimentaire du Sénégal à travers un programme agricole efficient, qui couvre toutes les filières". Il revenait sur la préparation de la campagne agricole 2023 et le dynamisme du secteur agricole.

"Dès lors, le Président de la République a signalé l'urgence de procéder à la cession dans les meilleures conditions pour les producteurs, du matériel agricole de dernière génération, récemment acquis par l'Etat ; mais également d'anticiper sur l'acquisition des semences certifiées et d'engrais de qualité à des conditions de marchés favorables", ajoute le document.

Le Chef de l'Etat a souligné la "nécessité d'accélérer, d'une part, l'aménagement des périmètres rizicoles dans les vallées du Fleuve Sénégal et de l'Anambé, avec l'intensification des activités de la SAED et de la SODAGRI et, d'autre part, la mise en oeuvre des projets d'irrigation et de récupération des terres salées dans certaines zones de production (régions de Sédhiou, Ziguinchor et Fatick......)".

Il a rappelé "l'urgence de développer la culture du blé dans des zones favorables et de renforcer les productions horticoles dans les Niayes, écosystème qui doit être préservé de toute spéculation foncière" et a demandé au Premier Ministre "de proposer un dispositif préventif et efficace de sauvegarde de la vocation agricole des Niayes".