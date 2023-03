Afrique de l'Est: Elections 2023, agression rwandaise et consorts - Bahati et Mboso appellent les congolais à la mobilisation et à la cohésion nationale

Au regard des enjeux de l'heure et, surtout, de la situation sécuritaire préoccupante qui sévit dans la partie Est de la RD Congo, devenue le théâtre des massacres des populations suite à l'activisme du M23, soutenu par le Rwanda, Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mboso N'kodia Mpwanga, respectivement Président du Sénat et Speaker de l'Assemblée nationale, exhortent l'ensemble du peuple congolais à la cohésion nationale.

Ils invitent les uns et les autres à adopter une attitude qui puisse véritablement permettre une meilleure défense de la cause nationale face à toutes velléités expansionnistes tendant à porter atteinte à la souveraineté nationale et à la sureté de l'Etat en cette période où le pays s'apprête à vivre son troisième cycle électoral.

Dans leurs allocutions prononcées hier, mercredi 15 mars 2023, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de mars, devant les élus du peuple et des sages de la République, les deux speakers ont respectivement appelé les congolais à bannir les discours de nature séparatiste et à se mobiliser derrière le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour consolider non seulement l'unité nationale mais aussi préserver les acquis de la démocratie dont le processus électoral en cours devant amener aux joutes électorales de décembre, est partie intégrante.

Le speaker de l'Assemblée nationale a été intransigeant dans son speech. "J'en appelle à la vigilance et à la résistance de notre peuple contre l'agresseur. Mobilisons-nous comme un seul homme derrière le Commandant Suprême et nos forces combattantes pour défendre la patrie parce que nous n'avons en commun qu'un seul patrimoine national, la République Démocratique du Congo, que nous lèguerons aux générations futures. Quant à nous, élus légitimes du peuple, aujourd'hui, le temps risque de jouer en notre défaveur.

Dans ce contexte d'agression et d'occupation continue de notre pays, les discours politiques aux accents opportunistes sont révolus. L'heure n'est plus à entretenir des divisions entre nous, l'heure n'est plus à la distraction, quelles que soient nos divergences politiques, idéologiques, philosophiques, culturelles, spirituelles et morales. Nous devons resserrer les rangs, éveiller les consciences en léthargie et rester soudés derrière le Chef de l'État.

C'est à ce prix-là, qu'ensemble nous viendrons à bout de l'agresseur occupant du territoire national. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, pour la victoire finale de notre pays, la République Démocratique du Congo, une seule Nation, un seul Territoire, une seule Patrie, une seule Loi ", a déclaré le Président Christophe Mboso N'kodia Mpwanda.

De même, Modeste Bahati du Sénat a insisté sur l'impérieuse nécessité de privilégier, au nom de la sauvegarde du vivre ensemble, le discours rassembleur. Le speaker du Sénat est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité, à l'économie, en passant par le social des Congolais, et les élections qui pointent à l'horizon, rien n'a été omis. Abordant la problématique sécuritaire, Modeste Bahati a convié ses compatriotes à soutenir le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts de recherche de la paix face à l'agression de la partie Est de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Sur ce chapitre, le speaker de la Chambre haute a aussi appelé la communauté internationale à sanctionner le Rwanda pour sa responsabilité dans les massacres perpétrés dans l'Est de la RDC.

La Session qui vient de s'ouvrir devant être consacrée essentiellement à la production législative, le président du Sénat a demandé au Gouvernement de déposer, pour examen et dans un bref délai, la proposition de loi sur la répartition de sièges.

Saluant l'enrôlement en cours des Congolais y compris ceux vivant à l'étranger, le Président du Sénat a exhorté les présidents des partis politiques à aligner aussi des femmes sur leurs listes de candidats comme l'exige la loi électorale.

Abordant la situation économique, Modeste Bahati Lukwebo a appelé le Gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique, en vue de protéger le pouvoir d'achat de la population face à la surchauffe du taux d'échange après les fêtes de fin d'année.