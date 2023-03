Congo-Kinshasa: Lutte contre les constructions anarchiques et développement urbain en RDC, Urbanisme et Habitat - Pius Muabilu prend ses responsabilités et passe à la vitesse supérieure !

Dans les tout prochains jours, la République démocratique du Congo sera dotée d'un référentiel normatif fort visant à promouvoir le développement urbain résilient sur l'ensemble du territoire national. Entendez, Code de l'Urbanisme et Habitat, dont l'avant-projet, en cours d'élaboration, se trouve, depuis le 15 mars 2023, sur la table de Pius Muabilu Mbayu Mukala, Ministre d'Etat ayant l'Urbanisme et Habitat dans ses attributions.

Lors d'une brève cérémonie au cours de laquelle la mouture de cet avant-projet de Loi a été présentée, le même mercredi 15 mars, soit après d'intenses travaux à la commission de relecture, le Ministre Pius Muabilu a laissé entendre que tous les acteurs clés impliqués dans le développement urbain seront associés en vue des ajustements nécessaires avant la présentation au Conseil des Ministres, au plus tard, le 15 juin courant. L'objectif final étant d'obtenir la promulgation au niveau de l'Assemblée nationale.

"Je tiens donc à vous féliciter pour l'important travail accompli, dans les délais raisonnables et dans des conditions difficiles. 66 ans après, voici la première lueur, en matière d'Urbanisme et de Construction, inspirée par le Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l'Etat. Ce projet de Code est conçu et rédigé par les Congolais pour le Congo! Comme vous le savez tous, le développement urbain résilient, celui qui tient compte des risques et catastrophes, celui qui se conforme aux standards internationaux en terme d'urbanisme, d'architecture, d'ingénierie, de sécurité incendie, celui qui prend en compte les effets négatifs du changement climatique, celui dont les règles de construction des bâtiments tient compte des personnes à mobilité réduite, était, depuis son accession au pouvoir, au coeur de la vision politique de l'Urbanisme du Président de la République, Chef de l'Etat", a prononcé le Ministre d'Etat, Pius Muabilu, devant ses collaborateurs. Poursuivant son mot dans le même élan, il a annoncé la tenue prochaine d'un atelier à Kinshasa, probablement en mai, aux fins de la consolidation et de la validation des conclusions issues des provinces.

"Continuant dans le même élan, un atelier national, à organiser à Kinshasa, au plus tard au mois de mai 2023, procédera à la consolidation et à la validation des conclusions issues des provinces. La version finale de l'avant-projet qui en sortira sera ensuite présentée en Conseil des ministres au plus tard le 15 juin 2023, sauf imprévu.

Le processus se poursuivra ensuite jusqu'au Parlement", a-t-il ajouté. A l'en croire, la Cellule Technique des Projets de Développement Urbain, CTPDU en sigle, nouvel organe technique attaché à son Ministère, sera associée, au coude-à-coude avec l'ONU-Habitat, sous l'accompagnement fiduciaire de la Banque Mondiale, fidèle partenaire technique et financier, à travers le Projet Kin-Elenda, pour le bon déroulement du processus de validation et au respect du chronogramme et de la feuille de route.