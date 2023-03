Congo-Kinshasa: En fin de séjour à l'Est du pays, Bukavu - Marie Olive Lembe communie avec la Fédération du PPRD/Sud-Kivu

Achevant son séjour à l'Est du pays où, depuis le 11 février dernier, elle déposait ses valises à Goma, Chef-lieu du Nord-Kivu, Marie Olive Lembe Kabila a communié avec la Fédération du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD/Sud-Kivu), lundi 13 mars 2023. Pour ce faire, la Matriarche a remercié d'emblée tous ceux qui se sont impliqués dans la mobilisation tout Azimut à Bukavu pour son accueil triomphal.

Appel au soutien

Devant l'épouse de l'ancien Président de la République, l'actuel Sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, le Professeur Boniface Kanyingini, Président de cette fédération, a signifié que " l'accueil réservé à Marie Olive Lembe Kabila au Sud-Kivu est une expression de l'attachement à Raïs Joseph Kabila et cela ne trompe pas ".

Présentant, à cet effet, un plaidoyer de débauchage qui sévit au sein du parti suite à la mauvaise tempête depuis la rupture de la coalition FFC-CACH, Boniface Kanyingini a indiqué " qu'avec l'arrivée de Marie Olive, le PPRD Sud-Kivu a un discours à convaincre ", en affirmant que le PPRD demeure une grande formation politique. " Le fait que le PPRD/Sud Kivu a un nouveau comité, ce dernier s'est assigné comme mission de combattre certaines antivaleurs ".

Cependant, pour réussir ce pari, la voix autorisée du PPRD au Sud-Kivu a présenté l'intérêt de l'accompagnement et l'implication de Marie Olive Lembe Kabila quant à leurs différentes actions et initiatives.

Résistance dans la lutte

Prenant la parole, Maire Olive Lembe Kabila, aussi Présidente de l'Asbl Initiative Plus, a exprimé sa solidarité à tous les partis politiques membres du Front Commun pour le Congo en les encourageant dans cette résistance qui tend vers son crépuscule.

Partageant son expérience politique relative à son vécu à côté de son époux, elle a rappelé à ses invités que " l'on ne grandit pas si on n'a pas traversé les épreuves ". Pour elle, cette situation qui prévaut en République Démocratique du Congo est l'oeuvre de Dieu, qui est pour quelque chose dans ce qui se passe au Congo.

Au regard de doléances formulées par la Fédération du PPRD/Sud Kivu, l'ex First Lady dit n'avoir pas une leçon particulière à donner à ces cadres et militants. Du moins pour elle, tout ce qui se passe en République Démocratique du Congo c'est la volonté de Dieu et en étant humain, c'est par après que nous comprenons le dessein du créateur.

Défection au parti

Reconnaissante à Dieu, Olive Lembe a exprimé sa satisfaction quant aux nombreuses défections dont a vécu le PPRD. Pour elle, il s'agit de l'exaucement de ses prières adressées depuis 2006, implorant d'éloigner de son époux, Chef de l'Etat à l'époque, des "mauvaises graines" dans son entourage. " La Patrie de Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba et M'Zee Laurent Désiré Kabila a été bloquée par certains hommes qui se croient plus politiques que les autres. Cette vieille classe politique qui n'avait pas compris la vision qu'à son mari pour ce Congo, a beaucoup joué en défaveur de la population. Depuis 2006, j'intercédais auprès de notre seigneur d'éloigner loin de mon mari, les mauvaises graines dans son entourage. Aujourd'hui, Dieu a exhaussé ma prière. J'en suis sincèrement reconnaissante à notre Seigneur qui a entendu ma prière ", a-t-elle déclaré.

" Ce n'est pas de la transhumance, mais la relève de la classe politique qui doit gérer autrement le pays. Le leader serre à donner une vision pour orienter les actions et réactions en faveur de la population. Pour y arriver, il faut travailler, il faut de la tolérance, de la discipline, la loyauté, la fidélité etc. ", a-t-elle rajouté.

" Je crois que nous arriverons à Canaan avec celui que Dieu a choisi ", a-t-elle poursuivi, tout en recommandant aux uns et les autres à l'endurance, à ne pas se décourager, de continuer à résister car, tout compte fait, la baguette magique du changement tant chantée est un leurre.

Serrer les coudes

Toutefois, elle a insisté sur le fait que le soutien est sporadique, sans oublier que son époux accuse plusieurs mois, presque 4 années sans toucher ses avantages lui reconnus constitutionnellement. Et donc, nous avons le devoir de résister, cela implique la revendication de nos droits, de ce qui nous revient légalement.

En outre, Marie Olive Lembe Kabila a tenu à stimuler les résistants à travailler davantage pour affermir le PPRD car, poursuit-elle, cette période prouve que vous êtes les meilleurs sur qui, il faut compter pour le développement de ce pays.

Le David du Congo

" Mon mari est le David de ce pays, c'est ainsi que je l'ai surnommé. Aujourd'hui, tout est clair, l'échec est patent. Il faut cesser avec les conflits internes qui vous fragilisent qui donnent de l'occasion aux autres pour avoir les dividendes politiques ", a-t-elle fait savoir.

Elle a insisté en plus en ces termes : " Nous n'avons pas le souci de ceux qui sont partis, plutôt notre soucis est de chercher à résoudre les problèmes sociaux et sécuritaires du pays loin de toute cette ancienne classe politique qui ne roulait que pour leurs propres intérêts ", a-t-elle martelé.

En bonne chrétienne catholique pratiquante, Marie Olive Lembe Kabila s'est référée aux saintes écritures pour exhorter ses invités du PPRD en ces termes : " L'humilité précède la gloire. Le titre on le défends bien si l'on produit de dividendes en faveur de la population. Le titre n'a de la valeur que lorsqu'il produit des effets escomptés pour la population ".

Pour ce faire, elle recommande d'être humble pour réussir dans la vie. Elle poursuit ses conseils au travers des versets tirés de la bible que l'impatience prend place sur l'attitude à prendre face à la situation politique actuelle : " Ne soyons pas Pierre qui n'a pas pu résister jusqu'à la fin, lorsqu'il renia le Christ. Heureusement pour Pierre Jésus lui a rappelé avant qu'il ne sombre ", a-t-elle affirmé.

Ceci explique cela, que Marie Olive Lembe Kabila a la nette conviction que Joseph Kabila est le salut de la République qui sombre davantage dans la corruption, le népotisme, le tribalisme et l'intolérance. Et d'ajouter : " Joseph Kabila n'est pas rancunier, ni méchant qui livre ses collaborateurs en pâture, il n'est pas distrait, il ne se livre pas à la distraction; il est très intelligent et concentré sur l'essentiel; Il a une vision pour ce pays. D'ailleurs, Joseph Kabila est le cadet de tous les hommes politiques qui ont eu à diriger ce pays, et il est en même de mettre fin à l'insécurité et booster le développement de ce pays. En sus, Il a l'esprit et la stratégie militaire, il est jeune. Nous allons arriver à Canan avec lui ", a-t-elle conclu l'échange avec la Fédération du PPRD/Sud Kivu.