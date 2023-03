Congo-Kinshasa: Ouverture de la Réunion Paritaire Nationale 2023, OGEFREM - William Kazumba encourage les participants à formuler des recommandations réalistes et à veiller à leur exécution

Suite à la demande formulée par la Délégation Syndicale de l'Office de gestion du Frêt Multimodal (Ogrefem), il s'est tenu ce mercredi 15 mars au cercle Elais, la Réunion Paritaire Nationale 2023, afin de tabler sur les revendications et les attentes du personnel. Sur base de nombreuses attentes et des défis multiples, les cadres, délégués syndicaux ainsi que leurs partenaires devront au cours des trois jours trouver des solutions, qui tiendront en compte l'intérêt de l'OGEFREM dans les prochains jours.

A cette occasion, la Présidente de la délégation syndicale Cecile Indungunae a fait mention du cahier des charges qui sera présenté au cours de ces travaux, reprenant les revendications du personnel, qui attend des autorités des réponses positives et adéquates afin que la paix sociale et la cohésion entre les personnels soient définitivement restaurées.

Soucieuse de l'obtention d'un langage commun au sein de l'Office, elle a étalé l'espoir de la délégation qui croit à un changement au sortir de cette rencontre, avec un sens élevé de la justice.

Après avoir suivi minutieusement la Présidente de la délégation syndicale, le Directeur Général de l'OGEFREM, William Kazumba, a indiqué que si cette office ne subsiste pas, la survie des cadres et agents n'aura pas lieu. Ce qui justifie que l'ardeur et le dépassement de soi doivent donc être les seuls motivations qui devront conduire les attentes du banc patronal et du banc syndical.

C'est la raison pour laquelle il a encouragé les participants à vivement formuler au cours de ces assises des recommandations réalistes et de veiller strictement à leur exécution, de sorte que le bilan soit positif à la prochaine réunion de commun accord.

"Nous y veillerons tous ensemble dans le strict respect de la vision globale du Président de la République, des textes légaux, réglementaires, conventionnels et des divers instructions de l'Office", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il a précisé que l'exécution satisfaisante des recommandations d'une réunion paritaire a toujours été un facteur de paix sociale, de motivation et de croissance de la productivité de la vision managériale de l'actuelle équipe dirigeante.

Et d'après lui, cet accroissement attendu par tous, devra être les fruits des efforts combinés de la Direction Générale, des cadres et agents, ainsi que de l'encadrement de l'Intersyndicale pour la bonne éducation ouvrière dont le but est de ramener l'ensemble du personnel au travail axé sur le résultat, la discipline et au bannissement des antivaleurs devenues courantes.

Pour ce qui est de l'exigence de l'amélioration du social et de motivation des cadres et agents, M. William Kazumba a rassuré que cela ne peut se fonder que sur l'accroissement des recettes et du partage équitable.

Il y a lieu de savoir que ces travaux s'effectuent sur une échéance de trois jours, et axés sur l'évaluation et recommandation de la dernière paritaire 2018, du marché économique de l'Ogrefem, la question du climat social, ainsi que le cahier des charges du personnel.