Congo-Kinshasa: Ituri - 5 rebelles ADF abattus dans une opération conjointe FARDC-UPDF à Tchabi

Cinq rebelles ADF ont été abattus dans une opération militaire conjointe FARDC-UPDF menée, mercredi 15 mars, au village Tchabi, dans le territoire d'Irumu (Ituri).

Selon le porte-parole de ces opérations, ces victimes se comptent parmi les 8 assaillants tombés dans le piège de l'armée pendant qu'ils voulaient migrer de l'est vers l'ouest de cette entité.

" L'ennemi a tendance à migrer vers l'ouest. Il y a un petit groupe de 8 terroristes qui voulaient traverser Tchabi et ils sont tombés dans l'embuscade tendu par les forces de la coalition. On a neutralisé 5 et récupéré 4 armes alors que trois ont réussi à s'échapper et nous sommes en train de les rechercher ", a souligné lieutenant-colonel Mak Azukayi.

Cet officier des FARDC a également précisé qu'aucun civil n'a été tué au cours de cette opération.

Il a ainsi sollicité la collaboration des populations civiles pour mettre fin aux exactions des ADF dans cette région.

" Nous sommes en train de travailler grâce au soutien de la population. On va demander à cette population d'être vigilante et de nous communiquer des informations sur l'ennemi. On ne sait pas garantir la sécurité à 100 pourcents mais grâce à la population, le travail se passe bien. Il y a encore beaucoup à faire mais au moins les gens sincères peuvent témoigner sur le travail qui est fait ", a ajouté lieutenant-colonel Mak Azukayi.