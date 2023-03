Afrique: Optimisation de la politique fiscale

Lors d'une réunion technique tenue jeudi à Lomé, la directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Akou Mawussé Afindenyigba, a salué le concours de l'Allemagne en matière de gouvernance financière.

Le projet dénommé Bonne Gouvernance Financière (GFG) a été lancé le 9 février dernier en coopération avec la GIZ.

Le financement sur 3 ans est estimé à plus de 6 milliards de Fcfa. Il vise l'amélioration globale de la gestion des finances publiques en coordination avec les institutions publiques, la société civile et les partenaires au développement du Togo.

La rencontre de ce jour est relative à la mobilisation optimale des ressources nationales pour assurer le financement des projets de développement.

Dans cette perspective, le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers a souhaité renforcer les structures chargées de gérer la politique fiscale au Togo en rendant opérationnel l'Unité de politique fiscale (UPF). Cette réforme vient renforcer celle qui a mis en place l'Office Togolais des Recettes en 2014 et qui intègre les deux principales régies financières que sont les Directions générales des impôts et des douanes en une structure unique.

L'UPF est le service technique qui accompagne le ministère de l'Economie et des Finances en matière de définition et de mise en oeuvre de la politique fiscale et de la régulation de l'économie.

Afin de se conformer aux dispositions de l'UEMOA, le Togo a mis en place un Comité national de suivi du programme de transition fiscale (CNPTF) et un Comité national d'évaluation des dépenses fiscales (CONEDEF). Les deux structures ont été lancées ce jeudi.