Afrique de l'Est: Les Seychelles vont négocier un autre mécanisme de financement externe avec le FMI

Le conseil des ministres des Seychelles a donné son approbation au ministère des Finances pour entamer des négociations pour un nouveau mécanisme de financement élargi (EFF) avec le Fonds monétaire international (FMI), a déclaré jeudi le vice-président du pays.

Le vice-président Ahmed Afif a fait cette déclaration lors d'un briefing sur les décisions du conseil avec des journalistes.

M. Afif a déclaré que le conseil avait donné son approbation pour que les Seychelles puissent continuer à rester sous un programme EFF, car l'actuel est sur le point de se terminer.

Les Seychelles et le FMI ont convenu fin juillet 2021 d'un programme de réforme économique dans le cadre du mécanisme élargi de financement, en raison de l'impact dévastateur de la pandémie de COVID-19 sur l'économie du pays.

L'accord porte sur un accord prolongé de 32 mois dans le cadre du EFF pour un montant total de 105,63 millions de dollars.

M. Afif a déclaré que le fait d'être dans le cadre d'un tel programme présente des avantages pour les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien.

"Lorsque le FMI se tient à nos côtés, tous les autres pays voient les Seychelles comme un pays avec une discipline établie conformément aux normes internationales", a-t-il déclaré.

M. Afif a déclaré que les institutions financières internationales ont un ensemble de critères qu'elles utilisent, tels que la performance budgétaire d'un pays, le montant d'impôts qu'il collecte, combien il dépense et si les dettes sont payées et à temps, entre autres.

"Tous ces critères sont utilisés par la Banque mondiale et le FMI pour surveiller un pays. Lorsque vous êtes seul, vous n'avez pas de norme et de mesure avec un organisme extérieur à votre système. La crédibilité qui sera attachée à la performance est Lorsque vous êtes dans un programme mesuré par le FMI, votre crédibilité est plus élevée ", a expliqué le vice-président.

Il a ajouté qu'avoir une grande crédibilité est une bonne chose lorsqu'un pays reste endetté.

"Avec le COVID-19, notre ratio dette/PIB était très élevé, à 90 %. Notre objectif est que d'ici 2026, nous puissions le réduire à 50 %. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais pour continuer à le faire, il est important que nos créanciers continuent à nous faire confiance ", a-t-il déclaré.

M. Afif a ajouté qu'un autre avantage de l'EFF est que les Seychelles sont évaluées par un organisme indépendant et obtiennent un bon classement qui "nous permet d'obtenir les meilleures conditions lorsque nous contractons un prêt auprès de banques internationales. Aujourd'hui, nous avons une dette extérieure d'environ 550 millions de dollars. si nous pouvons obtenir une réduction de 1 %, cela peut faire économiser au pays 3 millions de dollars en un an. "

Le nouveau EFF se concentrera également sur le changement climatique et les actions de toutes les institutions pour aider à atténuer ses effets.

"Il y a deux raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur le changement climatique. Nous parlons déjà de la façon dont nous sommes affectés par de nombreuses choses qui n'ont rien à voir avec nous en tant que nation. Comme aujourd'hui, si nous voyons notre océan rempli de plastiques, il n'a rien à voir avec nous parce que nous savons qu'ils ne sont pas de nous mais que le coût de leur collecte nous incombe. Donc, si nous pensons qu'il est important pour nous d'aborder ces problèmes, nous voulons montrer que dans notre programme, nous intégrerons toutes les mesures qui ont à voir avec la prise de mesures à leur encontre ", a-t-il déclaré.

M. Afif a déclaré qu'il n'y avait pas d'autres détails sur la structure du prochain EFF mais que si tout se passe bien, il sera mis en place entre octobre et décembre de cette année.

Les Seychelles bénéficieront également de l'aide de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement et tous les projets qu'elles mettront en oeuvre avec les Seychelles auront également des éléments de lutte contre le changement climatique.

"Ce que les Seychelles doivent faire, c'est montrer que parmi beaucoup d'autres choses qui sont des priorités pour le pays, il y a un élément qui montre que les ministères jouent également un rôle pertinent en ce qui concerne la question du changement climatique", a-t-il déclaré.

"Ils veulent voir que notre programme est sérieux et complet et que tout le monde est au courant et que tout le monde joue un rôle dans l'atténuation des effets néfastes du changement climatique", a ajouté M. Afif.