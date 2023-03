Afrique: Ecole supérieure multinationale des télécommunications- Les personnels grognent et font des propositions

Les personnels de l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications (Esmt), sont à couteaux tirés avec ses dirigeants actuels. A tel point qu’ils sont opposés à leur reconduction. C’est ce qui transparait d’un communiqué remis à la presse. Les raisons ? « Les personnels, au cœur du fonctionnement quotidien de l’Esmt, et porteurs de ses projets de développement, ont constaté pour le déplorer, des dysfonctionnements et des errements dans la gestion… », précise la source.

En effet, selon la note en question, toutes les missions assignées à cette école par l’accord intergouvernemental : mandat de formation, mandat de pôle de convergence et de recherche appliquée, mandat de conseil et d’animation technologique et les différentes alertes du personnel depuis 2019 pour dénoncer la mauvaise gestion de l’Esmt par l’équipe actuelle et malgré les conclusions du cabinet chargé de l’évaluation des dirigeants ,recommandant formellement la non-reconduction de leur mandat, les choses semblent ne pas aller dans le bon sens.

Face à la situation, les signataires dudit document exigent dorénavant des dirigeants élus, des résultats performants sur le plan de la gestion pédagogique, administrative et financière de l’école.

Pi, ajoute la source, « ces carences managériales se sont traduites par des contreperformances chroniques, la démotivation et le désengagement progressif des personnels. Au regard de toutes ces insuffisances et de tous ces manquements, nous, les personnels réunis en Association, demandons aux pays membres qui prônent la performance académique, scientifique et financière de l’Esmt de mettre fin à la prolongation du mandat des dirigeants actuels et de ne pas les reconduire »

Pour relancer la machine, ils préconisent la mise en place d’une équipe de transition pendant toute la période de recrutement et de nomination de nouveaux dirigeants, d’exiger dorénavant des dirigeants élus, des résultats performants sur le plan de la gestion pédagogique, administrative et financière de l’école. « En conséquence, des mouvements de grève soutenus par la section syndicale SUDES/ESR des enseignants de l’Esmt, sont prévus dès la semaine prochaine, pour exiger le respect des conclusions du rapport d’évaluation des dirigeants », conclue note.

Il est à rappeler que l’Ecole supérieure multinationale des Télécommunications, située à Dakar, a été créée en 1981 à l’initiative de sept pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo), dans le cadre d’un projet du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), avec le soutien de l’Uit, et de la coopération française, canadienne et suisse.

La Guinée Conakry a rejoint les membres fondateurs en 1998. Depuis 1986, un Accord de siège avec le Gouvernement du Sénégal lui donne un statut d’institution diplomatique. Cette école est une institution multinationale qui a pour vocation de former des diplômés dans les domaines techniques et managériaux des télécommunications/Tic.