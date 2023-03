Algérie: Formation professionnelle - Achèvement prochain de la numérisation du secteur

ORAN — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a annoncé, jeudi à Oran, l'achèvement prochain de la numérisation du secteur sur tous les plans en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A l'issue de sa visite d'établissements de son secteur dans la wilaya, M. Merabi a souligné que le défi du numérique est une des priorités du secteur à partir de l'opération d'inscriptions pour rejoindre l'établissement de formation via la plateforme "Mihnati", signalant que l'opération tire à sa fin.

L'opération s'effectue dans deux volets, le premier concerne la numérisation des moyens humains et matériels du secteur à travers une nouvelle plateforme numérique "Tassyir" qui s'occupe de la gestion administrative, financière et pédagogique des établissements de formation à travers le pays et s'emploie à faciliter l'interaction et le raccordement entre les structures de formation et l'administration centrale en matière de gestion des biens, de l'encadrement, des équipements et autres.

Le deuxième volet concerne la numérisation des métiers par la formation pour maitriser la numérisation des réalisations à travers l'application "Maharati" qui permet aux citoyens de toutes les régions du pays de rechercher plus facilement les professionnels compétents dans toutes les spécialités, indiqué le ministre.

En évoquant la dotation du secteur industriel de compétences et de main-d'oeuvre qualifiée parmi les diplômés de la formation professionnelle, M. Merabi a insisté sur l'importance de cet aspect, affirmant la bonne volonté des responsables de la wilaya pour atteindre les objectifs souhaités de cette la formation comme maillon essentiel de l'amorce économique.

"Nous avons donné des instructions aux responsables du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels pour qu'ils s'appuient sur des spécialités en adéquation avec le tissu économique et industriel diversifié dont Oran recèle", a-t-il déclaré, instruisant dans ce contexte de programmer la spécialité en dessalement de l'eau de mer pour la rentrée de formation de septembre prochain, afin de concrétiser les objectifs du développement durable et d'assurer la sécurité hydrique.

Il a aussi mis l'accent sur l'activation des spécialités de formation s'adaptant aux besoins de la région, notamment la production pharmaceutique surtout qu'Oran dispose de trois unités de production pharmaceutique qui nécessitent sans doute une main d'oeuvre qualifiée.

Le ministre s'est enquis, lors de cette visite, de la situation de plusieurs établissements, notamment le CFPA "chahid Larbi Karim" de Es-Seddikia, le CFPA "chahid Chibani" de Misserghine et l'institut national spécialisé "Saad Mohamed" d'Es Sénia.

Il a également visité des entreprises, à l'instar de l'entreprise Sorfert de production d'engrais à Bethioua où il a pris connaissance des conditions de formation des stagiaires et de la société Sophal d'industries pharmaceutiques à Hassi Benokba où une convention a été paraphée pour la formation de 35 apprentis du secteur de la formation professionnelle dans cette entreprise.

Le programme de la visite comporte l'inauguration d'un institut national de formation professionnelle baptisé au nom du moudjahid "Abed Haouès" à Bethioua.

En présidant l'ouverture d'une journée d'étude organisée par l'Office national de développement et de promotion de la formation continue (ONDEFOC) sur le thème "la formation professionnelle moteur du développement économique" à l'institut national spécialisé en formation professionnelle "chahid Khadari Hasni", le ministre a rappelé le rôle axial du secteur qui est un des éléments moteurs de la dynamique économique du pays à travers la diversité et la multiplication des filières et spécialités disponibles et mentionnées dans la nomenclature de 2019 qui comprend plus de 495 spécialités à actualiser en cas de nécessité en collaboration avec les partenaires du secteur et sous l'égide du réseau de génie pédagogique relevant du secteur.

Ceci est d'autant plus remarqué dans l'adoption du mécanisme de partenariat avec les opérateurs économiques, la signature de conventions qui fixent les cadres de coopération et de partenariat entre les établissements du secteur et ces opérateurs économiques, notamment le placement des stagiaires auprès de ces entreprises avec la possibilité de leur recrutement après la fin de la durée de leur formation.

Des spécialités enseignées dans le secteur sont considérées prioritaires dans le programme du gouvernement, ce qui démontre l'importance que le secteur joue dans la dynamique du développement de l'économie du pays, selon M. Merabi, notant que les spécialités industrielles représentent environ 17% du total des spécialités, la numérisation 13 % et le bâtiment et travaux publics 10%.

Dans ce même ordre d'idées, le ministre a instruit d'étudier les moyens de renforcer les partenariats en intensifiant la coopération et en concluant davantage d'accords, ce qui contribuera à fournir une main-d'oeuvre qualifiée, caractérisée par la qualité et la compétence et à accélérer la dynamique de constitution du tissu des micro-entreprises, un des objectifs principaux du plan d'action du Gouvernement pour la mise en oeuvre du programme du président de la République, qui met l'accent sur le travail pour l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires et la réflexion sur une organisation nouvelle et profonde qui fera progresser l'économie nationale où l'Etat accompagnera les porteurs d'idées et d'initiatives, loin de la rente et du gain rapide.

En marge de cette journée d'étude, trois conventions de coopération ont été signées entre l'Office national de développement et de promotion de la formation continue, la Bourse de sous-traitance de l'Ouest, la direction de la formation professionnelle de la wilaya et la fondation "Ibn Sina" pour la conversion numérique.