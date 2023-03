Algérie: L'ONCI dévoile son programme d'animation culturelle pour le mois de Ramadhan

ALGER — Un riche programme d'animation musicale, puisé dans le patrimoine algérien, est au programme du mois sacré de ramadan dans les salles de l'Office national pour la culture et l'information (ONCI) dans plusieurs villes du pays, a-t-on appris auprès de l'office.

Comme chaque année l'établissement prévoit un programme de musique chaâbi et andalouse, des représentations de théâtre, des expositions, et des récitals d'Inchad et de poésie, dans ses salles à Alger, Tipasa, Constantine, Oran, Boumerdes et Béjaia.

Abdelkader Chaou, Abderrahmane El Kobi, Mahdi Tamache, Kamel Aziz, Sidali Dris, ou encore Hakim El Ankis animeront la scène de cette célèbre salle de la capitale à partir du 25 mars.

Le patrimoine musical constantinois sera également à l'honneur à la salle Ahmed-Bey avec entre autres affiches, Adlene Fergani, alors que plusieurs associations de musique andalouse sont au programme de la salle "El Maghreb" à Oran, dont "Ibn Badja", "Ahl El Fen", ou encore les figures incontournables des écoles andalouses Lila Borsali, Hasna Hini, et Abbas Righi.

Ce programme qui s'ouvrira le 23 mars à Tipasa, prévoit également 48 spectacles pour enfants et la participation de 900 musiciens, poètes et artistes peintres, et ce jusqu'au 18 avril prochain.