Algérie: Le président de la République opère un remaniement ministériel touchant 11 portefeuilles

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, jeudi, un remaniement ministériel ayant touché 11 portefeuilles au sein du Gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Ce remaniement a concerné le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, confié à M. Ahmed Attaf, le ministère des Finances, attribué à M. Laaziz Fayed, le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui revient à M. Abderrahmane Hammad, et le ministère de la Numérisation et des Statistiques, qui aura à sa tête Mme Meriem Benmiloud, en remplacement de M. Hocine Cherhabil, appelé à d'autres fonctions.

Ce remaniement a également touché le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, dont la charge sera assumé par M. Tayeb Zitouni, en remplacement de M. Kamel Rezig, appelé à d'autres fonctions, le ministère de l'Hydraulique, qui sera dirigé par M. Taha Derbal, le ministère des Transports, à la tête duquel a été nommé M. Youcef Chorfa, précédemment ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, attribué à M. Mokhtar Didouche.

En vertu de ce remaniement ministériel, le président de la République a nommé M. Fayçal Bentaleb, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mme Fazia Dahleb, ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables et M. Ahmed Bidani, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques.

Le Président de la République a, en outre, nommé M. Abdelaziz Khellaf, ministre d'Etat, Conseiller auprès du Président de la République et M. Mohamed Nadir Larbaoui, directeur de Cabinet à la Présidence de la République.