Algérie: Les avocats invités à investir dans la formation et le numérique

ANNABA — Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a appelé jeudi à Annaba les avocats, à investir dans la consolidation des méthodes de formation et de promotion des connaissances juridiques pour accompagner l'évolution de la société et les défis de la révolution numérique.

Présidant l'ouverture d'un colloque international sur "le système juridique et le développement économique en Algérie", initié par l'ordre des avocats de la région d'Annaba, le ministre a indiqué que les défis du numérique imposent le recours aux moyens technologiques nouveaux et l'adaptation des méthodes de travail des acteurs des divers secteurs y compris ceux du système juridique et la structure de la Défense.

Il a estimé, à ce propos, que ce qui se réalise en matière de numérique contribue à instaurer la transparence qui sert la société et consacre une justice probe et équitable.

Le ministre a évoqué les amendements juridiques en rapport avec le développement économique et la promotion des investissements, soulignant que le corps de la Défense qui a été consolidé par les garanties lui permettant d'exercer pleinement ses missions, a aujourd'hui la responsabilité d'accompagner les entreprises, encadrer l'aspect juridique de leur activité et leur permettre de s'adapter aux lois et dispositions régulant les activités économiques.

Au cours de la première séance de ce colloque, les communications ont abordé les opportunités offertes par le nouveau cadre régulant l'investissement en Algérie et le rôle de l'avocat consultant dans la gouvernance économique.

Cette rencontre de deux jours regroupe près de 500 participants dont des avocats et des magistrats et autres acteurs avec des participants de Tunisie, de France et du Liban.

Dix-huit (18) communications sur le métier de l'avocat et le développement économique figurent au programme du colloque.