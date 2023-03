Afrique du Nord: La Russie appui l'adhésion de l'Algérie aux BRICS

ALGER — La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Mme Valentina Matvienko, a mis en relief jeudi l'appui de son pays à la volonté de l'Algérie de rejoindre les "BRICS", affirmant que l'Algérie était pour la Fédération de Russie "un partenaire fiable et très important au niveau du continent africain".

"Pour la Russie, l'Algérie est un partenaire fiable et très important au niveau du continent africain, un pays avec lequel nous entretenons une importante coopération dans le domaine du commerce et de l'économie", a indiqué Mme Matvienko dans une déclaration à la presse au terme d'une audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République.

"L'Algérie souhaite rejoindre les BRICS et nous, en Russie, soutenons cette démarche", a-t-elle ajouté.

La responsable russe a relevé "avoir remis au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un message de son homologue russe, M. Vladimir Poutine l'invitant officiellement à effectuer une visite en Fédération de Russie, ainsi qu'une autre invitation pour participer au deuxième Sommet Russie-Afrique".

Affirmant avoir exprimé au Président Tebboune ses vifs remerciements "pour la position pondérée de l'Algérie vis-à-vis des évènements aux niveaux régional et international, et pour son attachement aux bonnes relations avec la Fédération de Russie", elle a indiqué que le président de la République a souligné que l'Algérie considérait la Russie comme "un grand pays ami".

La responsable russe a appelé, par la même occasion, à "la préservation de cette bonne relation unissant les deux pays", mettant en avant "les belles opportunités d'élargissement de la coopération dans différents domaines tels que l'énergie, les transports, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la culture et l'industrie pharmaceutique au mieux des intérêts des deux pays".

Ma rencontre avec le Président Tebboune: le sentiment d'avoir dans le monde de grands responsables politiques pouvant contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus démocratique

"La coopération entre l'Algérie et la Russie n'est pas adressée contre un pays quelconque. Il s'agit d'une coopération pour le développement de nos intérêts et relations", a tenu à préciser Mme Matvienko.

Et de poursuivre que "la convergence des positions des deux pays à ce sujet constitue une base solide de coopération dans les fora internationaux, notamment au niveau de l'ONU".

Mme Matvienko a relevé que "les relations bilatérales jouent un rôle important dans la stabilité et l'équilibre du marché mondial de l'énergie", mettant en avant "la densité de la coopération entre les deux pays dans le cadre de l'OPEP + et du Forum des pays exportateurs de Gaz".

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie a affirmé en conclusion que sa rencontre avec le Président Tebboune avait suscité "le sentiment d'avoir dans le monde de grands responsables politiques pouvant contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus démocratique".