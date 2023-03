Algérie: Mouloudji reçoit l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu jeudi au siège du ministère l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte à Alger, Mokhtar Jamil Tawfiq Warida, avec lequel elle a passé en revue l'état des relations "historiques" et "excellentes" de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Egypte dans le domaine de la culture et des arts, et les perspectives de leur développement, indique un communiqué du ministère.

La ministre a souligné l'importance des échanges culturels avec l'Egypte et la nécessité de les renforcer et de les développer, appelant à l'ouverture culturelle entre les pays arabes.

Les deux parties ont débattu d'autres volets de coopération liés à l'échange d'expertises et au renforcement du cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays dans les domaines culturel et des arts, notamment à travers la relance de certaines manifestations et festivals arabes et régionaux, en veillant à la participation des artistes et intellectuels algériens et égyptiens, ajoute le communiqué.

Pour sa part, l'ambassadeur égyptien a salué la dynamique culturelle que connait l'Algérie, saluant les efforts du ministère de la Culture et des arts.

Il a exprimé, en outre, sa volonté de "renforcer et d'élargir les relations de coopération entre l'Algérie et son pays dans le domaine culturel et l'établissement d'un partenariat mutuellement bénéfique".