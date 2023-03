Algérie: Ramadhan, une occasion pour se focaliser sur la piété et répandre l'esprit de solidarité entre citoyens

M'SILA — Le mois de ramadhan est une occasion à saisir pour "focaliser son attention sur la piété et répandre l'esprit de fraternité et de solidarité parmi les jeûneurs", a affirmé jeudi de M'sila le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi.

Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite dans cette wilaya, M. Belmehdi a souligné que parmi les objectifs du mois sacré "la piété, la lecture du saint Coran et la solidarité entre les Algériens autour desquelles est créée une dynamique qui consacre la quiétude et la clémence entre les musulmans".

Concernant la prière surérogatoire (Tarawih), le Youcef Belmehdi a exhorté les imams à alléger cette prière, "même si la majorité des Algériens préfèrent prier en ce mois en parachevant l'intégralité du Livre sacré selon la version Warsh, trouvant en celà un immense plaisir à le réciter et à couronner sa lecture".

Auparavant, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs avait inauguré une mosquée dans la commune de Sidi Ameur et posé les premières pierres de trois écoles coraniques à réaliser dans les communes de M'sila, Ain Lahdjel et Boussaâda, grâce aux dons de mécènes.

Ces écoles auront, à terme, une capacité totale d'accueil de près de 600 places.

M. Belmehdi a estimé, à ce propos, que le financement des travaux de réalisation des mosquées par des donateurs est un acte matérialisant le hadith du prophète (QSSSL): "le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné".