Nigeria: L'auteur du triplé le plus rapide des compétitions de clubs de l'UEFA est un africain

Un joueur encore inconnu il y a quelques semaines fait parler de lui dans les médias les plus populaires du monde. Il a même marqué mercredi soir en moins de quatre minutes, le triplé le plus rapide de toute l'histoire des compétitions de clubs de l'UEFA.

Il a fallu que le record soit établit dans la compétition la plus jeune de l'UEFA et la moins importante des clubs de l'institution. Et cela est arrivé ce mercredi 15 mars 2023 lors du match de la Ligue Europa Conférence entre le KAA Gent et Istanbul Basaksehir. Exactement 3 minutes et 25 secondes ont suffi à l'auteur, qui s'est illustré aux 31e, 32e et 34e minutes.

D'abord le détenteur de l'exploit s'appelle Gift Emmanuel Orban. Le joueur nigérian de 20 ans a donc établi le record en première mi-temps. Un véritable conte de fée qui continue pour la star nigériane qui a atterri en Belgique seulement à la fin du mois de janvier dernier, en provenance du Stabæk en Norvège.

Il s'agit de ses 10e, 11e et 12e réalisations en 9 matchs avec son équipe. Il compte 7 buts en 5 apparitions avec La Gantoise en Jupiler Pro League.