Burkina Faso: 60 ans de Radio Bobo - Un panel et une mini-foire pour débuter les festivités

A l'occasion de la commémoration des 60 ans de la radio Bobo (du 16 au 17 mars 2023), la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) a organisé, le jeudi 16 mars 2023, une journée portes-ouvertes (JPO) des locaux de la RTB/Hauts-Bassins, et une mini-foire au profit de ses partenaires. Cette cérémonie a été suivie par un panel sur différents thèmes.

Créée en 1963, la Radio Bobo commémore ses 60 ans d'existence sous le thème : " Quelle radio pour quel public, à l'ère du numérique ? ". A l'occasion de ses noces de diamant, la radio a ouvert ses portes au public et à ses auditeurs, à travers une journée portes-ouvertes (JPO) de ses locaux, le jeudi 16 mars 2023. C'est la conseillère technique du directeur général de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Safiatou Tamboula, qui a procédé à l'ouverture de la JPO et de la mini-foire.

Selon Mme Tamboula, la JPO est une opportunité pour la RTB/Hauts-Bassins de mettre en exergue son expertise et son savoir-faire. Egalement, a-t-elle soutenu, c'est une occasion pour la RTB/Hauts-Bassins de rencontrer et d'échanger avec les auditeurs et les potentiels clients, et surtout d'expliquer les contraintes auxquelles elle est confrontée au quotidien pour les satisfaire.

" C'est aussi une opportunité d'enregistrer les besoins des auditeurs et des clients ", a ajouté Safiatou Tamboula. En ce qui concerne la mini-foire, a affirmé la conseillère technique du DG de la RTB, elle vise à créer un espace de rencontre entre les vendeurs et les acheteurs et à offrir une opportunité aux exposants de développer un marché et d'établir un contact avec de potentiels acheteurs.

Le numérique, une opportunité

L'ouverture de la JPO et de la mini-foire a été suivie d'un panel sur différents thèmes à la salle Casimir Koné de la RTB/Hauts-Bassins. Baba Hama, ancien ministre de la Culture a entretenu les participants sur " Quel avenir et quel public pour Radio Bobo à l'ère du numérique et des réseaux sociaux ? ". Dans son exposé, Baba Hama a confié que Radio/Bobo a été créée afin de répondre à des besoins spécifiques.

A l'époque, a-t-il expliqué, la Radio Ouaga avait du mal à couvrir la ville de Bobo-Dioulasso alors que des radios de la sous-région y étaient reçues. Pour le panéliste, l'avenir de Radio Bobo dépend de sa capacité à s'adapter aux besoins des auditeurs. " Ces besoins s'expriment en termes de contenu adapté, d'accessibilité et de confort d'écoute ", a-t-il souligné, tout en signifiant que le numérique et les réseaux sociaux sont des opportunités à saisir. " Désormais, la radio peut être utilisée dans tous les transports, sur un téléphone mobile ", a poursuivi Baba Hama.

Aujourd'hui, le challenge de Radio Bobo, a-t-il dit, est de ne pas rater le train de la révolution numérique. " La radio est loin d'avoir été détrônée à l'ère du numérique. Bien au contraire, la radio, par internet et la radio numérique terrestre constituent de nouveaux moyens de transmission de la radio ", a laissé entendre Baba Hama. Pour réussir ce challenge, Baba Hama a invité les responsables de la RTB à accorder une place importante au service informatique, à la webdiffusion et aux plateformes digitales.

Egalement, selon lui, les responsables doivent équiper la radio de moyens nécessaires pour effectuer la transition numérique et former le personnel à la maitrise des technologies de l'information et de la communication. Deux autres communications ont été faites au cours de ce panel. Il s'agit de " Radio Bobo d'hier à aujourd'hui : les nouveaux défis ", animées par Mafarma Sanogo, et " Diversité linguistique sur radio Bobo : rôle et place des langues nationales dans la promotion du vivre -ensemble ", animée par Sita Kam, de l'Association des retraités de la communication et de l'information (ARCI) de l'Ouest.

En faisant parfois recours au DG de la RTB, Rabankhi Abu-Bâkr Zida et à la directrice régionale de la RTB/Hauts-Bassins, Eveline Dabiré, les panelistes ont par la suite apporté des réponses aux préoccupations des participants. Elles ont porté sur les défis du numériques, ceux liés au contexte sécuritaire national ...