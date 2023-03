Togo: Duarte intraitable - ' On ne va pas l'inviter seulement pour frapper les coups francs et marcher sur le terrain ' !

On connait la liste des joueurs togolais convoqués pour la double confrontation des éliminatoires de la CAN 2023, contre les Etalons du Burkina Faso. Entre autres absents, de la liste, il y a bien le milieu de terrain, Marouf Tchakéi, de l'AS VITA CLUB de la RD Congo.

Se justifiant de sa décision de ne pas convoquer ce joueur qui pourtant fait des merveilles en club, le coach des Eperviers du Togo, Paulo Duarte s'est montré inflexible : " Je ne peux pas regarder un joueur sur le terrain qui néglige deux matchs consécutifs. L'important, c'est d'être un bon joueur professionnel, respecter le coach, respecter le Togo. Lorsque j'ai regardé le match de Marouf, j'ai pleuré. Je ne vais pas accepter qu'un joueur soit sur le terrain et ne court pas. C'est une responsabilité que je donne à chaque joueur de défendre les couleurs du Togo. Et quand je regarde Marouf sur le terrain c'est catastrophique, c'est humiliant. On ne va pas l'inviter seulement pour frapper les coups francs et marcher sur le terrain. Ce n'est pas une bonne image. Il faut qu'il se batte pour gagner sa place en sélection ". Ce sont là les mots du technicien portugais, en conférence de presse ce Jeudi, et rapportés par nos confrères de Togofoot.tg.

On ose espérer qu'il a pris la bonne option, qu'il dispose d'une meilleure solution de rechange, et que les Eperviers du Togo s'en sortiront bien pour ces rencontres des 24 Mars au Maroc et 28 Mars au stade de Kégué à Lomé.