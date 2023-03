Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 mars 2023

Sénégal : Echauffourées entre militants de Pastef et Fds - 180 personnes arrêtées

Beaucoup d’arrestations ont été notés ce jeudi 16 mars 2023, suite aux violentes manifestations qui se sont déroulées dans Dakar et beaucoup de localités du pays, lors du procès pour diffamation entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, qui devait se tenir au tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. L’information a été donnée par le député Guy Marius Sagna sur sa page Facebook. Le député Guy Marius Sagna a fait état de 180 manifestants. (Source : Sud Quotidien)

Mali. Coopération et aides militaires- La Russie et la Turquie livrent de nouveaux appareils de guerre à Bamako

Le chef d'état-major de l'Armée de l'air, le général Alou Boï Diarra, a dit avoir reçu un lot d'une vingtaine d'avions et d'une douzaine de drones lors d'une cérémonie en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et des ambassadeurs russe et turc. La livraison de jeudi est composée d'Albatros L-39, appareil de conception tchèque initialement destiné à l'entraînement mais souvent employé comme avion d'attaque, et de drones Bayraktar-TB2 de fabrication turque, pouvant effectuer des missions de reconnaissance et de surveillance, d'ajustement de tir d'artillerie et de frappes aériennes, a indiqué le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara. (Source : TASS)

Côte d’Ivoire : Pâques 2023 - Yopougon-Gesco accueille la première édition de "Yop pâquinou" les 14 et 15 avril

Les 14 et 15 avril 2023, la commune de Yopougon organise sa première édition de "Yop Paquinou" sur le thème : « Promouvons nos valeurs culturelles ». C’est le terrain de l’étage de la gendarmerie du quartier de la Gesco qui va abriter les festivités. Gastronomie (mets des différentes régions), concours de beauté (Awoulaba), maquis géant, concours du meilleur buveur de vin de palme, prestation artistique (artistes de toutes les régions) sont, entre autres, les articulations de cette édition qui se veut le cadre de la célébration de la "Paquinou" pour ceux qui n’ont pas pu effectuer le déplacement dans leur village. Ces informations ont été données par Ange Kevin Kouassi, commissaire de "Yop Paquinou", lors d'une conférence de presse qui a constitué le lancement de cet événement. C’était à la salle de conférence de la médiathèque du foyer des jeunes de Yopougon sis à Niangon à gauche. ( Source : Fratmat.info)

Niger : Coopération commerciale - 2ème édition de la foire Made in Libya à Niamey

Spread the loveNiamey accueille depuis le 14 mars 2023, la deuxième édition de la foire ‘’Made in Libya’’ destinée à promouvoir le savoir-faire industriel de la Libye et créer, pour cette deuxième édition, des relations commerciales durables entre le Niger et la Libye. A la cérémonie officielle de coupure de ruban intervenue hier en fin d’après-midi au centre international des conférences Mahatma Gandhi, le ministre du Commerce du Niger et son... (Source : Hespress)

Burundi : Diplomatie- Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki en visite

Sous l’invitation du chef de l’État burundais, Evariste Ndayishimiye, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat a atterri à l’aéroport international Melchior Ndadaye dans l’après-midi de ce jeudi 16 mars. C’est sa première visite au Burundi effectuée depuis sa nomination en 2017. Cet hôte de marque a été accueilli par le chef de la diplomatie burundaise, Albert Shingiro. Au cours de cette visite officielle de trois. (Source : Iwaku)

Rdc : Situation sécuritaire dans l’Est- Les Nations Unies appelées à être plus actives

L’ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo, Roberto Parente, a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à être plus actif face à la situation sécuritaire dans l’Est de ce pays, au cours d’un entretien, jeudi à Kinshasa, avec le ministre congolais de la Défense.« Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être plus actif sur les questions sécuritaires de la RDC. (Source : Acp)

Maroc : Mondial 2030- La candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal, une source de fierté pour l’Afrique e

La candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, annoncée par Sm le Roi Mohammed VI, constitue « une source de fierté pour l’Afrique et tous les Africains », a affirmé le président de la Fédération des Seychelles de football, Elvis Chetty. « Je veux féliciter SM le Roi Mohammed VI pour cette candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour l’organisation de la Coupe du Monde »... ( Source : La releve. Ma)