Congo-Kinshasa: Un chargement d'aide humanitaire à destination de Goma décolle du Danemark

35 tonnes d'aide humanitaire doivent arriver ce vendredi matin à Goma dans l'est de la RDC, une région déchirée par les violences et la présence de nombreux groupes armés dont le M23.

Un conflit qui a fait plus de 800 000 déplacés et surtout déclenché une importante crise humanitaire. C'est en réponse à cette situation dramatique que l'UE a annoncé la mise en place d'un pont aérien humanitaire en direction de la capitale provinciale. Un premier chargement est arrivé le 10 mars et un deuxième avion doit se poser ce vendredi 17 mars. Avion dans lequel a pu embarquer RFI.

Il est neuf heures ce jeudi sur le tarmac de l'aéroport danois de Billund et les équipes au sol terminent de charger les 35 tonnes d'aide humanitaire attendues à Goma. Six partenaires, ONG et agences onusiennes, ont saisi l'opportunité de ce pont aérien organisé par l'Union européenne pour envoyer du matériel médical, de lutte contre la malnutrition ou encore des couvertures et des tentes pour les camps de déplacés.

Un chargement venu par camion des différents entrepôts que ce soit au Danemark, en Belgique où en France. Une opération estimée à environ 400 000 euros et entièrement prise en charge par l'agence humanitaire de l'UE.

Pour l'équipage, ce n'est pas une première, avec ce même avion jaune et rouge surnommé " la frite ", ce sont eux qui ont effectué la première rotation de ce pont aérien la semaine dernière. " Goma, c'est un peu la maison maintenant ", plaisante le commandant alors que les portes de l'avion se referment. Une destination que cette compagnie spécialisée dans le fret aérien avait jusqu'ici rarement desservie.

Après une escale technique au Caire en Égypte, le Boeing 767 est attendu ce vendredi en fin de matinée à Goma.