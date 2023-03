Niger: Le secrétaire d'État américain Antony Blinken achève sa visite de deux jours au pays

Fin de la visite de 48 heures au Niger du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec le président nigérien Mohamed Bazoum avant d'animer une conférence de presse conjointe avec son homologue Hassoumi Massaoudou.

La journée a été chargée à Niamey pour le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Après un entretien avec son homologue nigérien, cap est mis sur l'ambassade américaine. Une rencontre avec des jeunes repentis de Boko Haram spécialement venus du Lac Tchad a permis au chef de la diplomatie américaine de s'imprégner du retour progressif de la paix dans cette zone ou plus de 500 combattants de Boko Haram ont déposé les armes.

Au palais de la présidence, une séance de travail élargie aux délégations des deux pays et un tête-à-tête avec le président Mohamed Bazoum ont duré près de trois heures. Ce qui témoigne de la qualité et de la force des relations entre les États-Unis et le Niger, a souligné Hassoumi Massaoudou, le ministre nigérien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse conjointe.

Le Président @mohamedbazoum et le Secrétaire d'Etat américain @ABlinken échangent sur le renforcement du partenariat entre le Niger et les États-Unis. pic.twitter.com/qdMql1vyFr-- Présidence du Niger (@PresidenceNiger) March 16, 2023

Selon Antony Blinken, son pays soutient le Niger dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. 150 millions de dollars viendront soutenir le Niger dans le cadre de l'aide humanitaire et la santé ; ce qui porte à plus de 1 000 milliards de francs CFA l'ensemble de l'aide américaine au Niger. S'adressant aux deux pays voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, Antony Blinken a déclaré : " Il faut être très clair sur la nécessité de vos voisins de retrouver les parcours constitutionnels et démocratiques. "