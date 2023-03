Sénégal: Diourbel - Crd sur la fête du 4 avril - Un défilé régional en vue

Un Comité régional de développement (CRD) consacré à la célébration de la fête nationale de l'indépendance, édition 2023 dont le thème tourne autour "Forces de défense et de sécurité et la préservation de nos ressources naturelles", s'est tenu, hier mercredi, à Diourbel. A l'issue de la rencontre, les autorités administratives et militaires ont décidé d'organiser un défilé régional.

Tous les acteurs de la région de Diourbel se sont réunis, hier mercredi, pour préparer la commémoration de la 63ème édition de la fête de l'indépendance du Sénégal. Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, explique : "Il y aura, cette année, un défilé régional ; toutes les autorités administratives du département y seront conviée mais aussi les forces venant des trois départements".

Le choix du thème s'explique, selon lui, par le fait que nos ressources naturelles sont menacées dans la région naturelle de la Casamance, menaces liées à l'exploitation anarchique du bois. "ll faut, en un moment, procéder à la sensibilisation des populations et les communautés. Il faut un acte citoyen pour préserver nos ressources naturelles. Au-delà de ça les Forces de défense et de sécurité qui ont eu un rôle à jouer pour lutter contre l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, c'est un moment de leur rendre hommage par rapport au travail qu'elles ont abattu. Je peux le dire pour avoir été le premier préfet du département de Médina Yoro Foula, dans la région de Kolda où, vers les années 2009- 2010, l'exploitation du bois commençait à prendre une certaine ampleur dans cette zone-là. J'ai vu le travail remarquable qui a été mené par les Forces de sécurité notamment par les Eaux et Forêts, la Gendarmerie et l'Armée qui ont eu à mener des patrouilles et ont eu même à interpeller des malfaiteurs".

Concernant les travaux entamés par Promovilles au niveau du boulevard Alpha Thiongane où doit se tenir le défilé, il soutient : "il faut saluer ces travaux initiés par l'État, à travers Promovilles qui a eu à réaliser 11,5 km de route bitumée dans la commune. Mais il y a un 2ème volet avec l'aménagement de certains espaces dédiés à la jeunesse. Et la place de la gouvernance en fait partie. Nous avons demandé à la Mairie et à l'entreprise d'accélérer les travaux, afin qu'ils se terminent avant le 30 mars".