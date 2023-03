Sénégal: ' Monsieur sonko fait tout pour que ce procès n'ait pas lieu ', déclare le ministre Mame Mbaye Niang.

Après de longues échanges, houleux entre avocats de la défense et ceux de la partie civile sur la nécessité de la demande de renvoi sollicitée par les avocats d'Ousmane Sonko dans l'affaire en diffamation entre le maire le maire de Ziguinchor et le ministre Mame Mbaye Niang, à cause de l'état de santé de leur client, le juge a finalement décidé de renvoyer l'affaire le 30 mars prochain en audience spéciale.

Le tribunal vient d'accéder à la demande des avocats du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko dans l'affaire du procès pour diffamation qui l'oppose au ministre Mame Mbaye Niang, le 30 mars prochain en audience spéciale. Dans sa réaction première au sortir du tribunal, le ministre Mame Mbaye Niang a déclaré devant la presse que " Monsieur Sonko fait tout pour que ce procès n'ait pas lieu "

" J'avais pas prévu de faire une déclaration parce que dans ma compréhension aujourd'hui, l'affaire serait retenue et la personne qui m'a accusée allait produire les preuves pour que le tribunal puisse se prononcer, afin qu'on fixe le délibéré ", s'étonne le Ministre Mame Mbaye Niang.

" Mais, ce qu'on retient aujourd'hui, et, ce qu'on constate, M. Sonko use et abuse des renvois. M. sonko fait tout pour que ce procès n'ait pas lieu. M. Sonko diffère ce procès parce que Dieu m'est témoin, il ne détient pas de preuves, il n'a pas de rapport à présenter. Il a tenu à jouer au cinéma " a-t-il poursuivi.

Avant de dire " Je pense qu'un citoyen qui est convoqué par la justice doit se donner les moyens physiques et matériels d'arriver à l'heure. Mais, il est dans le dilatoire. Il fait du théâtre. Il fait de la conspiration en manipulant des milliers et milliers de jeunes ".

De l'avis du ministre du tourisme et des loisirs " Pour une fois, s'il a de l'honneur qu'il m'apporte ce rapport. Pour une fois, s'il a de la dignité qu'il produit ce rapport. Mais Ousmane Sonko ne l'a pas ", a-t-il conclu.