Gabon: ACR Port-Gentil en grève illimitée après 10 mois d'impayés de salaire

Voila bientôt 1 an que les agents du courtier d'assurance toutes branches, opérant sur le marché gabonais depuis 1999 ne perçoivent pas leurs salaires.

Une situation aux conséquences socio-économiques inimaginables qui a poussé les travailleurs, après plusieurs interpellations du PDG de la société ACR Gabon, et des administrations concernées à entamer une grève illimitée ce 16 mars 2023

En réalité la situation du bureau Port-Gentil de l'ACR est plus complexe. Les travailleurs qui ont pendant des mois appelé l'administration centrale à la négociation afin d'apaiser les tensions à travers le règlement de quelques mois de salaire sinon la moitié, n'ont pas eu gain de cause. Le PDG reste sur sa position à en croire les propos rapportés par certains agents au fait des négociations : " je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent ! Faîtes comme vous vouliez. Cela ne changera rien à la situation".

Certains agents ne croient pas trop à ce discours, au regard des nouveaux contrats de prestations signés avec certaines entreprises de la place. Est-ce de la mauvaise foi ou un problème de management ?

Dans ce climat délétère, plusieurs agents ont démissionné sans réclamer leurs droits tellement désespérés par la situation actuelle de la boîte. A en croire les revendications des agents, à côté des salaires impayés, on compte entre autres : "la régularisation des congés annuels non pris depuis l'an 2020 et le paiement des allocations y référentes ; la régularisation des cotisations sociales non versées depuis près de 2 ans et le Paiement des prestations sociales non bénéficiées depuis lors ; la délivrance des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2022 ; et enfin l'octroi de la médaille du travail aux salariés méritants".

Les agents d'ACR Port-Gentil ont décidé d'entamer une grève illimitée avec un service minimum 07h à 12h et un piqué de grève de 12h à 14h au siège de l'agence jusqu'au règlement au moins de 5 mois de salaire et le suivi des autres points majeurs contenus dans le cahier des charges.