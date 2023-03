Sénégal: Saccage du siège de BBY à la Sicap Liberté - Zahra Iyane Thiam entend porter plainte

La directrice générale de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Zahra Iyane Thiam Diop, et non moins responsable politique du parti au pouvoir et de Bennoo Bokk Yaakaar à la Sicap Liberté, a qualifiés ceux qui ont saccagé le siège de leur coalition de voleurs.

Face à la presse, après le saccage du siège de Bennoo Bokk Yaakaar de la Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam Diop a qualifié cet acte de vandalisme. "Les sympathisants d'Ousmane Sonko ont pris tous les ordinateurs et tout le matériel "emportable", en détruisant ainsi tout le reste sur leur passage", a-t-elle dénoncé.

L'ancienne ministre de la Microfinance et responsable locale de la mouvance présidentielle fait savoir que "seuls les voleurs peuvent venir faire ce qu'ils ont fait. Ce qui est plus grave, c'est, au-delà qu'ils aient volé nos biens, leurs actes montrent une méchanceté inqualifiable. Nous avions les preuves en mains, à travers les vidéos de caméras de surveillance et d'autres prises à partir des téléphones par les voisins. Nous attendons le constat de l'huissier de justice pour constituer les éléments et porter plainte". Sur les lieux, le constat est désolant, les visiteurs ont tout saccagé, emporté et pillé le matériel lourd et informatique.